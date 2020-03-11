今年新建光伏发电项目补贴预算15亿元

本报北京3月10日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日印发《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，要求积极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目、全面落实电力送出消纳条件、严格项目开发建设信息监测。
据了解，2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，其中，5亿元用于户用光伏，10亿元用于补贴竞价项目。
中国光伏行业协会副理事长王勃华认为，虽然目前光伏国内市场一定程度上受到疫情影响，但疫情得到有效控制后，光伏市场将有序恢复，并正常开展各项工作。
在王勃华看来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，“光伏+制氢”“光伏+5G通信”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”等应用将进一步多样化。
风电项目建设方面，《通知》提到，积极支持分散式风电项目建设，稳妥推进海上风电项目建设，并网容量、开工规模已超出相关规划目标的省份暂停海上风电项目竞争性配置和核准工作，合理把握节奏和时序，有序组织建设。
据介绍，截至2019年底，我国风电、光伏发电累计并网装机容量分别达到2.1亿千瓦、2.04亿千瓦。
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