特别就业季  援企又稳岗

近期，山东省青岛市即墨区在做好疫情防控的同时，推动企业复工复产，稳定就业岗位。图为青岛贵华针织有限公司生产车间里，缝纫工人在生产童装产品。

梁孝鹏摄（人民视觉）

中共中央政治局常务委员会近日召开会议强调，要有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，积极帮助个体工商户纾困。疫情期间，稳就业情况如何？还有哪些问题待解？记者采访了不同群体，记录这个特别的就业季。

——编 者

出口企业白马实业公司——

员工就位 大干一场

本报记者 赵展慧

1个多月前，浙江白马实业有限公司董事长马妙武没有料到，今年自己要亲自去招工。

这家位于金华市金东区的企业主要生产割灌机、绿篱机等园林工具，产品以出口欧美为主，去年年产值3.1亿元。公司有固定员工400多人，生产旺季时会临时招一批，达到700人左右。春节前，马妙武就准备大干一场：“预计今年产值能增加36%。”当时他估计，大年初七上班第一天，到岗人员大致能达600多人，然而突如其来的疫情打乱了他的计划。

“推迟到2月11日复工之后，到岗的工人只有150名，其中110名是留在金华过年的，40名是通过5家劳务公司临时在本地招的。”马妙武说，公司早就制定了疫情期间防护工作细则及应急措施，也是金华市金东区首批复工的企业之一，但很多员工因为交通中断和隔离等原因不能按时就位，复工一个星期后公司产能只恢复了40%。

园林工具销售有很强的季节性，每年4月后到10月前的草木茂盛期都是销售旺季，因此现在正值公司的生产旺季。“预计订单得整体延后半个月交付，人员不尽快到位的话，不排除部分订单会取消。”马妙武有点着急。所幸，金东区及时伸出援手，帮助企业包车前往云贵招工。“区里给我们公司安排了3辆车，既招新员工，也集中接回一些老员工。”马妙武很高兴。

随着正式员工陆续度过隔离期返工，再加上政府部门帮忙招工，2月底，白马实业600多名员工就位，生产线开足马力，产能全部恢复。“因为要赶订单，公司迎来了最忙的时期！”马妙武说。

“36%的增长计划不变。”虽然眼下困难不少，但经过管理层开会讨论，公司并没有下调今年的发展目标，“加上防疫支出，估计各类成本增加200多万元，但我们有信心，疫情过去后能把短期的损失补回来。”马妙武介绍，公司汽油动力的老产品在“一带一路”沿线国家和地区的需求增长很快，同时锂电动力的新产品在欧美市场也非常受欢迎。

马妙武预计，疫情过去后，随着市场需求的逐渐增长，公司的招工需求将会不断增长。

近几年，为了稳定员工队伍和增加招工的吸引力，公司花了不少心思出新招儿。

“以往春节假期前后3天内返岗的，来回车票都给报销。”马妙武说，为鼓励员工提升技能，公司还在政策支持下帮助员工开展职业生涯规划。“入行4年，终于拿到了助理级工程师的职称，今后干劲更足了。”不久前拿到初级机械工程类职称的白马实业员工何壮壮告诉记者，金东区2019年开始将初级职称评定现场开设在企业内，不需要申请人来回跑，从提交材料到专家审核评定，不到10分钟就拿到证书了。

不仅普通工人的规模不断扩张，公司的高技术人才也在增长。“每年研发投入占营业收入的比例在7%左右，研发队伍比5年前翻了一倍，升级数据管理平台后，光总装车间效率就比5年前提升了80%。”

“以前我们享受人口红利，现在开始享受工程师红利。”更让马妙武有信心的是，中国的人才红利正在凸显。由于产品大量出口海外，马妙武跟海外企业打交道较多：“海外企业都非常羡慕，他们的数字化、高技能人才总量没有我们多，尤其中小企业招募人才难，导致中小型传统企业转型难。而中国每年有几百万理工科毕业生，有源源不断的人才参与到企业转型升级中来。”

不仅对今年生产经营有信心，马妙武也看好未来几年公司发展前景。“各个行业都维持过去的高增长可能有点难，但是各个大行业里都有无数小行业在增长，不乏新机遇。对于企业来说一定要抓住细分行业做深做透，不断挖掘。”马妙武说。

“90后”创业者胡星——

我们能扛住、不裁员

本报记者 丁怡婷

清洗烘干、喷涂自修复胶、动平衡调试……3月5日，在江西锐欧布莱克科技公司的生产车间内，工人们戴着口罩娴熟地操作机器，一批批轮胎有序入库。

“我们员工主要来自本地，目前到岗率90%以上，每天生产800—1000条轮胎，产能正在逐步恢复。虽然受疫情影响销售遇到一些困难，但我们能扛住、不裁员！”总经理胡星告诉记者，因为备货充足，年前的物料可以维持生产至4月份。

2017年，这位“90后”选择从上海回到老家江西宜春市创业，与朋友成立了一家自修复轮胎生产企业，在轮胎内壁喷涂某种高分子复合材料，遭遇尖锐物扎入时能迅速修复。短短两年多，企业的销售额达到2000多万元，员工由最初的5人增至70余人。

“近几年各地都在推动以创业带动就业，实打实的优惠政策陆续出台，我们算赶上了好时候！”胡星感慨。

创业初期，拿着东拼西凑的200万元，胡星“恨不得一块钱掰成八瓣儿花”，前期光技术研发改进就耗费近100万元，加上租场地、拓渠道、招员工等等，用钱的地方很多。

捉襟见肘之际，胡星接到了江西青年谷创业孵化基地的“邀约”。“拿每月办公场地租金来说，当时市里的写字楼最低也得每平方米45元，孵化基地大约仅为每平方米21元，另外还有水电等补贴，一年能省下近10万元。不仅如此，基地还能提供风险投资基金对接、项目申报等服务。”胡星说，加上当地有关部门提供的20万元创业贴息贷款、创业孵化补贴等支持，企业能够正常运转。

胡星也曾因经验不足遇到尴尬：“最开始我们都找卖轮胎的人推广。后来发现不太对，卖轮胎的人巴不得轮胎换得越勤越好，怎么愿意接受自修复轮胎呢？”

为了帮助创业者解决经营中遇到的问题，江西宜春市就业部门吸纳企业家、专家教授等进入创业导师队伍，组建了创业培训导师志愿团。

“大到明确企业发展方向、股权结构划分，小到寻找潜在客户、生产厂房，创业导师给了不少‘锦囊’支持。比如现在企业2000平方米的厂房，就是导师借助手头资源推荐的，年租金比市场价便宜十六七万元，物流也十分便捷。”

随着生产逐渐步入正轨，锐欧的加盟店已经达到400多个，遍布全国13个省份。不过，难题又来了：针对几百家加盟店型号不一的货品需求、售后反馈等，如何提高发货效率、降低产品库存？就在这时，在一次孵化基地组织的创业者交流会上，胡星遇到了一位返乡创业工程师，两人一拍即合：锐欧提供股权激励，工程师重新搭建公司运营系统，保障了生产的平稳高效。“孵化平台会定期组织创新创业交流，让我们从‘单打独斗’变成‘抱团发展’。”胡星说。

创业带动就业倍增效应持续显现，为稳就业添了后劲。这两年胡星遇到不少志同道合的创业者，相继入股投资了一家财税公司、一家互联网公司，加上自修复轮胎企业，共带动110余人就业。宜春市劳动就业管理局副局长李俊春告诉记者，目前全市创业孵化基地吸纳就业9800余人，平均1家创业实体吸纳就业约10人。

“如今，我通过创业实现了更高质量的就业，也让更多的人捧上‘饭碗’。”胡星自豪之余，也有一些烦恼——招不着人、留不下人，尤其是高层次的专业人才。“建议有关部门能够帮助企业更好对接高校院所，引进专项人才；同时完善住房、社保、子女入学、配偶就业等政策，解决人才的后顾之忧。”

今年底，锐欧公司将搬至5000平方米的新厂区，日产轮胎预计达到约3000条。“受疫情影响，目前物流运输仍存在一定障碍、代理商销售尚未恢复，库存短时间内消耗较慢。原本计划年后新增一条生产线，再扩招十来个工人，目前可能延迟至5月。”下一步，胡星打算申请贷款以缓解流动资金压力，“希望加大信贷等方面的支持力度，让我们加足马力好好干！”

住家护工古秀英——

把耽误的进度赶回来

本报记者 韩 鑫

“在线学习，补‘育儿经’。”受疫情影响，原本计划正月初十返回北京做家政的古秀英，这段时间只能待在山西老家。不过，她也没闲着，“每天在网上学一两个小时，给自己充充电，也让自己随时做好复工准备。”

机会只留给有准备的人，50多岁的古秀英也时刻准备着，“有了好‘饭碗’，咱也得争气！”

去年临近年关，在北京结束工作，古秀英拎着给家人添置的新衣服、年货，踏上了返乡路。“一年做护工赚了近5万元，能踏踏实实过个好年哩！”说起好日子，古秀英言语里藏不住喜悦。

10年前，因民办教师未能转正，古秀英下岗回到山西省交口县石口乡务农，后来辗转在市里的饭店打起了零工，每月拿几百块工资度日。谁料，2016年，丈夫突发脑梗卧床不起，又恰逢一双儿女考大学，古秀英每天为钱发愁，感觉整个家都要塌了。

直到市里办起了吕梁山护工培训就业学校，古秀英的日子才迎来转机。2016年，山西省吕梁市立足区域贫困劳动力资源现状，正式启动“吕梁山护工”项目。通过对护工护理家政服务人员有序开展分类别、分专业、订单式培训，开展全民技能提升工程职业培训，拓展下岗劳动力再就业途径。

培训之初，古秀英最担心费用问题。“没成想，不仅全免费，还包吃住。”打消了后顾之忧，古秀英放宽心学起了养老护理，从简单做按摩、推轮椅到复杂些的翻身拍背、心肺复苏，一个月培训下来，她学得越来越起劲。

“有了一技傍身，咱也敢去大城市闯一闯。”3年多来，古秀英赴青岛、上北京，腊月走、正月回，在外忙活一整年，带回家的收入也逐渐增多。“最开始在青岛一家养老院做护工，一年下来赚到1万多元。”古秀英现在在北京做住家养老照护，每月赚4500元。

从8年几乎没赚一分钱到如今收入一年比一年高，古秀英最大的感受是国家稳就业的政策暖了人心。用她的话说，“没有培训平台这个‘1’，就不会有后来收入上加的‘0’！”

就业一人，脱贫一户，带动一群。今年古秀英被评为“最美吕梁山护工”，在她的带动下，十里八村先后又有二三十人外出就业，增收致富。去年，吕梁山护工培训就业学校共培训771人，是项目启动以来培训人数最多的一年。其中不乏下岗再就业者，他们从山乡走出，奔向大城市，迎接人生的又一个春天。

说起未来，古秀英咧嘴笑了。原来，去年年底通过面试和试岗，她被聘到一户人家中照护老人，每个月能多赚1200元，节后就开始上岗。“去年我给儿子投资了3万元参加计算机技术培训，今年3月就该学成出师了，到时全家加油干，争取让收入再上一个新台阶。”古秀英说。

为拓展就业渠道，激励农村劳动力走出去，去年以来，吕梁市对参与培训的人员实施培训奖补政策，给予一定经济补助，从而提高了培训就业转化率。如今，在吕梁市，越来越多的人像古秀英一样通过培训实现再就业，过上富足日子，就业惠民政策正加快落地。

“已经收到家政平台通知，返京家政人员开始登记报名了。”古秀英言语中透着兴奋，“今年到北京就不打算中途回家了，要把被疫情误了的工都赶回来！”

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)