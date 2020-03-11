百胜中国推出“企业专送”服务

本报电 日前，百胜中国旗下肯德基和必胜客推出“企业专送”升级服务，解决复工企业后勤保障问题。他们从1月27日起，免费为武汉7家重点医院的医护人员送出三餐，每日提供超过1000份爱心餐点。截至2月27日，百胜中国通过27个省份的肯德基和必胜客餐厅，向近900家医院、社区防疫点等送出近9万份免费爱心餐。此外，百胜中国所属的小肥羊品牌也向奋战在一线的防疫人员捐赠了2万份“自煮小暖锅”。

春节期间，百胜中国尽量保持门店开业，并坚持外送服务，提供高品质的食物，为顾客提供特殊时期的日常饮食保障。从1月30日起，肯德基和必胜客在全国推行“无接触”配送，并试点“无接触”点取餐服务。此外，百胜中国还推出了“餐厅管理组爱心互助基金计划”，为更多员工和家人提供健康保障，减轻他们的后顾之忧。

（张晓文）

汽车空调滤清器CN95认证出炉

本报电 中汽研华诚认证（天津）有限公司日前推出了国内首个针对汽车空调滤清器过滤效率的分级认证规则——CN95认证。该认证涵盖有害颗粒过滤、车内挥发性有机物、车内异味、防辐射、静音效果、抗菌抑菌、无害材质、车内空气主动净化等领域。截至2月底，已有38家整车企业提出申请，涉及100余款主流车型，其中，已有52个认证单元完成了产品型式试验，28个达到了最高等级CN95级要求，等级达标率为53.85%。

（王 政）

船员疫情防控操作指南发布

本报电 日前，交通运输部海事局发布了《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南（V1.0）》。该指南从航运公司防控制度、船舶落实防控措施、加强船员个人防护、发现疑似病例应急操作、疑似病员报告、船员心理健康调节、疫情信息查询等方面提出了具体操作指南，并针对客运船舶提出了具体的分区分级防控建议，将更好保护船员和乘客生命安全，维护正常船舶运输生产秩序，促进企业复工复产。

（苏 渝）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)