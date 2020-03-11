宅家也能品美食（消费万花筒）

“荤素搭配、香气四溢，待在家里也可以吃上小龙坎火锅了。”最近，北京市居民陈怡迷上了网购自热小火锅。网上下单，快递上门，只需撕开各类菜品以及底料的外包装，将其加入上层餐盒，在下层餐盒加入适量凉水至刻度线，把上层餐盒放入下层餐盒内，盖上盒盖，十几分钟后即可享受美食。在最近的一场直播中，小龙坎自热小火锅在10分钟内就卖出了上万盒。

螺蛳粉、自热火锅、即食煲仔饭……新冠肺炎疫情发生以来，无论是线下商超还是电商平台，半成品速食让宅在家里的消费者也可以尝遍美食，受到广泛追捧，也成为餐饮企业减少损失的创新之举。

而对于一家餐饮企业而言，如果想要自行生产预包装产品，还须办理食品生产许可证。为了解决企业复工复产中的实际问题，国家市场监管总局等三部门出台《支持复工复产十条》，提出在保障食品安全的前提下，简化食品生产、经营许可流程，推进网上办理，推广食品经营许可电子证书发放。对于申请许可的新办企业、申请许可变更的企业，需要现场核查的，由省级市场监管部门依据本地区食品安全风险分级情况，对低风险食品试点开展告知承诺，对符合条件的实施“先证后查”。

受疫情影响，西贝餐饮集团门店经营受困，有意将餐食半成品制成预包装产品，丰富疫情期间食品市场供应。

2月18日，西贝向北京市市场监管局递交了生产申请。在了解到企业诉求后，北京市市场监管局抽调专人组成服务小组，通过微信工作群与企业实时对接，当天就发放了食品生产许可证电子证书。该局还帮助企业及时解决在厂区改造、调整设备布局、编制文件手册和试制产品中遇到的困难。

北京市市场监管局相关负责人介绍说，市场监管部门对复工复产的食品生产企业将开展持续性监督检查和帮扶指导，加大监督检查力度和产品抽检监测频次。进一步提高审批速度和服务水平，帮助食品企业快速转型投产，让消费者吃到更多品类丰富、安全放心的食品。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)