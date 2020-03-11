中国加快“新基建”进度（新型基础设施建设系列述评（1））

在山东临沂国际陆港智慧物流园里，通过自动分拣系统的快递包裹从不同出口落到蓝色的布袋内。

新华社记者 李紫恒摄

3月7日，内蒙古呼和浩特昭君博物院举行5G文旅直播活动。

丁根厚摄（人民视觉）

2月14日，机器人在湖南长沙东方智造港内为复工企业配送午餐。

新华社记者 薛宇舸摄

3月7日，在昆明医科大学第一附属医院内，医院工作人员展示手机端的互联网医院平台。

庞峰伟摄（新华社发）

2月25日，上海市卢湾中学六（五）班班主任陈溦雯与学生们在线互动。

新华社记者 刘 颖摄

重庆梁平区推动“智慧农业”建设，运用农业物联网、大数据等技术，实现了农业生产智慧化。图为3月5日，工人在“重庆数谷农场”内管护西红柿。

刘 辉摄（人民视觉）

近日，“新型基础设施”成为热词。

最新的重磅信息是：3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

信号十分明确：中国将加快“新型基础设施”建设进度。

那么，何为“新型基础设施”，它有多受关注？部委有何政策，各地如何打算？企业如何行动，政企如何合作？

何为“新基建”，缘何受到关注？

基础设施，有“传统”与“新型”之分。

传统基础设施，主要包括铁路、公路、机场、桥梁等。这一领域，中国相对完善，但仍存短板。

新型基础设施，一般认为包括 5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等领域。这一领域，中国有较大发展空间。

新型基础设施建设（简称“新基建”）缘何受到关注？

据本报梳理，从2月3日到3月4日，30天时间内，仅中央层面就至少5次部署与“新基建”相关的任务。平均不到一周，就谈一次。

除开头提到的会议外，还包括：

2月3日，在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话中，习近平总书记要求：要加快释放新兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等终端消费，推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面消费。

2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议强调：基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2月21日，中共中央政治局会议要求：加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

2月23日，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记强调：智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。

“新基建”受关注，并非始于今年。

官方表述“新基建”概念，源于2018年底中央经济工作会议。谈及2019年工作任务时，会议指出，“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

3个月后的2019年全国两会上，政府工作报告明确要求，“加快5G商用步伐和IPv6（互联网协议第6版）规模部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用”。

“加强”新型基础设施建设——这一表述背后，意味着政策支持。2020年1月3日，开年首次国务院常务会议要求，“要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。显而易见，对“新基建”的“投资支持政策”，箭在弦上。

此后，不少省份政府工作报告把5G网络建设等作为2020年投资重点。

不难发现，推进“新基建”，是2019年以来的明确方向。今年初，因新冠肺炎疫情暴发等原因，“新基建”进度受到影响。随着复工复产，加速推进成为必然。

中国信息通信研究院政策与经济研究所产业发展研究部主任工程师左铠瑞认为，这场疫情在延缓中国5G网络建设和用户发展的同时，也让国人第一次大范围感受到5G+多种新兴技术所带来的效率提升，5G与经济社会各领域融合发展的步伐有望加速。

分析认为，加快“新基建”进度，对稳投资、稳增长，实现经济高质量发展意义重大。

部委有何政策，各地如何打算？

加速“新基建”，部委在行动。

近期，工信部多次表示要加快5G商用步伐，制定和优化5G网络建设计划，加快5G基站建设力度。3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设等工作。

在工信部副部长陈肇雄看来，5G是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的“关键”新型基础设施。它不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出，同时在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面潜力巨大。

国家发改委、科技部、工信部等11个部门，近日联合印发《智能汽车创新发展战略》。就推动智能汽车快速发展，中国将利用多种资金渠道，支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

近日，为加快人工智能领域人才培养，教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》。

发力“新基建”，地方有打算。

加快5G建设布局，是各地共识。如，河南省在政府工作报告中表示，2020年要推进实现县城以上城区5G全覆盖，启动全省5G规模化商用。甘肃省表示，2020年要基本实现地级市城区5G全覆盖。重庆市提出，要实施5G融合应用行动计划，2020年新建5G基站3万个。

“超前谋划、大力推进新型基础设施建设”，写进贵州省政府工作报告。2020年，该省将加快建设“万兆园区、千兆城区、百兆乡村”光纤，互联网出省带宽达到1.4万Gbps，5G基站达到1万个，实现市级以上核心区域覆盖5G网络。

“加快布局5G基站、物联网、IPv6等新型基础设施”，是河北省2020年努力方向之一。该省今年将推动数字河北建设，促进人工智能、区块链技术应用及产业发展，还将“推进石家庄数字经济产业园规划建设，高质量办好第二届中国国际数字经济博览会”。

3月6日，广东省省长马兴瑞到广州市就“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”进行专题调研。从成本方面，他强调，要出台配套政策措施，加强服务保障，进一步降低5G基站用电、租金成本。从示范应用推广方面，他指出要加快在工业互联网、政务服务、教育、医疗、农业等重点领域的5G融合应用，促进5G技术与产品快速落地。更有雄心的是，他希望推动5G技术攻关，加快5G全产业链发展，“打造世界级5G产业集聚区”。

同日，上海市委常委会会议指出，加快培育在线教育、互联网医疗、生物医药等新兴产业，加快建设5G网络、数据中心、冷链物流等新型基础设施，积极打造新的经济增长点，不断增强发展新动能。

3月7日，重庆两江新区应用5G技术举行“新基建·智能网联”云签约专场活动，签约项目总投资62.8亿元。其中包括一批新型基础设施建设项目。

山西也传来信息：新型基础设施百度云计算（阳泉）中心二期项目第一阶段工程，预计年底竣工。

除省份外，一些城市或城区也在考虑加速“新基建”。

北京通州区2020年加快推进副中心“5G+政务服务”场景应用。近日，《杭州市5G通信设施布局规划（2020-2022年）》获杭州市政府批复。杭州希望成为“具有全球影响力的5G第一城、全国5G网络建设的示范区”。

企业如何行动，政企如何合作？

企业是市场主体。加速“新基建”，它们如何行动？

截至2月底，中国80%的5G网络建设按计划实施。近日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商披露5G网络建设计划。

3月6日，中国移动启动今年5G二期无线网主设备采购。数据显示，截至2月底，中国移动5G基站数已经超过8万个，5G套餐用户数已达1000万。今年“建设30万个5G基站，5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变。

中国电信和中国联通表示力争在2020年上半年完成47个地市、10万个5G基站的共同建设任务。其中，中国联通计划2020年实现全国所有地市5G覆盖。

中国信息通信研究院预测，到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

工业互联网发挥作用。江西联通依托工业互联网平台，上线“物资供需对接”服务，让疫情防控部门、医院、企事业单位及其他需求医疗物资部门能顺利找到“卖方”，医疗物资供应能力的企业或个人最快速度找到“买方”，实现医疗物资的高效对接。

“数字化”成为一种生产方式。

中央企业主动将“数字化”“智能化”融入到生产、管理、营销、产业协作等方面。2月26日，中国建材集团所属凯盛科技与GPC集团通过视频连线的方式签署了波兰150兆瓦地面光伏电站总承包合同。

从2月3日到3月4日，中储粮集团公司线上销售原粮，共组织159场竞价销售，成交中央储备粮415.14万吨。

政府与企业合作，成为趋势。

3月6日，阿里巴巴集团与杭州余杭区签订深化战略合作协议，并宣布将在集团总部所在地余杭区加快推动一系列数字基础设施的建设。

疫情发生以来，全国28个省区市与阿里云合作建设数字防疫系统，健康码在200多个城市上线，数字技术极大提升了防疫效率。在阿里云支撑下，1.8亿学生在家上课、2亿上班族在家办公，保障了社会经济正常运转。

阿里云参与郑州数字化防疫体系的建设是全面投入新基建的缩影。目前整个郑州数字化防疫系统已累计汇聚42大类、超过1600万条与疫情防控相关的数据，形成了郑州市疫情防控的全闭环数字化综合平台。

阿里云智能总裁张建锋表示，“阿里云将全力投入数字经济新基建，将阿里巴巴20年建设的技术能力带给全社会，帮助政府和企业建设面向未来的新型基础设施。”云计算、数据智能、智联网和移动协同技术等技术，在抗击疫情期间发挥巨大作用。

早在年初，上海“一网通办”小程序“随申办”在支付宝、微信正式上线。上海人只需在两大互联网平台搜索“随申办”，就可开具包括婚姻状况、无犯罪记录等在内的200多项证明。

河北张家口市，在政府工作报告中强调，将加强与北京亦庄经济技术开发区、秦淮数据、三大电信运营商、腾讯等重点机构、企业合作，开工一批数据中心。积极发展大数据征信和金融科技，促进数字经济、数字政府、数字社会协同联通。

疫情改变认知。

人们发现，非常时期，高效的物流运转体系，已经和水电气一样成为了城市“基础设施”。与上游供应商合作中，一些企业的数字化供应链基础优势得以发挥。

抗击疫情过程中，京东物流全国7大区域、10余万名员工一起联动，保证应急物资合理统筹、有序运输、及时送达，全速运转保障民生物资的及时送达，成为消费者的安心后援。

武汉、长沙、贵阳、呼和浩特等地，京东智能配送站持续通过配送机器人，为周边社区服务。

(责编：栗翘楚、庄红韬)