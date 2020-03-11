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主动迎接旅游转型（旅游漫笔）

尹 婕

2020年03月11日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　对于中国旅游行业而言，寒假春节、暑期和国庆黄金周是一年中最重要的三个旅游高峰。一场疫情，让2020年的第一个小高峰收入陡降。在这个“冰封期”，旅游企业“内外兼修”，努力渡过难关。而对于中国旅游业而言，更应当将之视作一个思考沉淀期，化危为机，积蓄力量再出发。

　　这是一次转向品质发展之路的机会。经过一段时间的文旅融合和全域旅游建设，我国的旅游市场正在转变。但“打价格战”仍是许多旅游企业抢占市场的习惯思维，更有零负团费等不正当的竞争手段。对于这种饮鸩止渴式发展的危害，旅游企业绝非意识不到，只是，在相对粗放的发展模式下，他们难以抑制这种逐利冲动。旅游专家指出，疫情结束后，人们的观念将发生新的变化，社会经济将回归生态发展本质，游客的旅游消费意愿将会提升。以人为本、高质量发展将成为旅游业发展主线。大浪淘沙，这次疫情，应当成为旅游走向品质旅游发展的契机。旅游企业更应借此时机，下定决心进行产品升级、服务升级，以游客为中心，以适应市场需求的产品为竞争核心，那些大而全、炒概念的发展模式将被淘汰，追求精细化、专业化，满足游客个性化需求的经营战略将受欢迎。

　　这是一次挤破发展泡沫的机会。疫情期间，民宿业受冲击颇大。原本为了迎接春节假期，一些高端民宿耗巨资改造，因疫情只得退款停业。过去几年间，民宿的市场供应量迅猛增长，很多地方的新开店数量连年增加，其中不乏仓促上马的项目。民宿短时间内的大规模增长，与其准入门槛较低有关，许多民宿业主非专业从业者，缺乏专业知识、运营技能。此外，民宿作为住宿业的新业态，还面临着规划滞后、监管不到位、相关法律法规不完善等问题，这些都已成为制约民宿发展的短板。另一方面，大量的资本进入民宿行业，掀起一股民宿投资热潮。然而，民宿业作为非刚需行业，其市场回报也较为缓慢。这场疫情为民宿业的投资过热“降温”，挤掉短期逐利的泡沫，让民宿发展回归本质。

　　这是一次旅游业提升危机应对能力的机会。安全对旅游起着至关重要的影响。旅游业界人士分析指出，疫情结束后，游客仍需要一段时间才能恢复出游的信心，安全因素将是游客做出决策的关键。旅游目的地如何做好游客的安全保障措施，是否有完善的危机应对机制，都将关系着游客安全和旅游市场秩序。始终把游客安全放在第一位，应当成为旅游企业的共识。未来，利用旅游大数据追踪旅游流量、游客移动轨迹，建立游客关系图谱，实现旅游“数据决策”，建立一套应急机制，危机来临时，能够迅速启动，应当成为旅游企业的必修课。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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