尽快畅通快递“最后一百米”

随着疫情防控形势的好转，全国物流逐渐畅通。3月9日，国家邮政局宣布目前除湖北地区外，行业产能已基本恢复到正常水平。来自企业的数据也显示，四通一达等主要快递公司全国快递网点（除湖北）100%复工。但据媒体报道，很多地区快递进小区的“最后一百米”尚未解决。
网民表示，前期被“挡”在小区门外最后一百米的快递、送报、送奶等社区民生服务问题，应该随着疫情防控形势的好转，找到更科学、更灵活的解决方法，而非简单地“一禁了之”。
网民“刘一卓”认为，可以根据小区地理位置、规模、住户构成的不同采取不同措施，封闭管理办法应当以科学防控、精准防控最大限度惠及民生，确保民生服务在疫情期间不断档、不打折。比如，允许快递员把货物送到小区内的智能快件箱，或者送到单元门口，这样既保证快递包裹安全有序，又方便居民无接触快捷取件，大大提高投递效率；或者给固定的快递人员、送报邮递员、送奶工办理小区出入证，方便他们正常服务。属地管理部门和相关复工企业应密切配合，对复工人员进行健康安全管理，解除居民对流动性工作人员健康的担忧。
网民“陈宇”建议，应积极推广定点收集、定点投递、预约投递、智能快件箱投递的模式，尽可能减少人员之间的直接接触，最大限度保护一线员工和消费者的生命安全和身体健康。要制定恢复生产预案，备足口罩、消毒等防护用品，指导员工提高防范意识，做好自身防护。另外，快递人员进入小区时，也应该根据小区的防控要求，履行好登记、测体温等要求，将相关规范百分之百地落实到位。同时，邮政管理部门要督促邮政、快递企业严格按照疫情防控要求，配备必要的防护物品、设施，加强运输工具及邮件快件的消毒、通风工作，在确保安全的前提下，尽快打通快递进小区的“最后一百米”。（记者单纯刚 整理）
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