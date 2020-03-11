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保订单、保履约、保市场 精准帮扶外贸企业扩大出口

2020年03月11日08:28  来源：经济日报
 
原标题：精准帮扶外贸企业扩大出口

　　近期，陕西法士特汽车传动集团公司多措并举稳定和扩大国内外市场需求。法士特变速器单日产量节节攀升实现复工满产，并获得国外1500台变速器订单。 同娟利摄（中经视觉）

　　新冠肺炎疫情发生以来，外贸企业面临着接单难、履约难、国际物流不畅、贸易壁垒增多等诸多不利因素，为帮助外贸企业复工复产，商务部、海关总署会同相关部门出台了应对疫情的系列政策措施，保订单、保履约、保市场，全力强化财税、金融、保险领域的稳外贸举措，不断加大政策支持力度，有序有力推动外贸企业复工复产。

　　搭建平台为企业“找订单”

　　“这次疫情是一次传播速度快、感染范围广、防控难度大的重大突发公共卫生事件，对经济社会，包括外贸产业链的影响不可避免。”商务部外贸司司长李兴乾指出，外贸领域复工进展良好，堵点也是存在的，主要表现在三个方面：一是供应链企业，特别是中小外贸企业资金融通不足；二是贸易运输“大动脉”和“微循环”正在快速恢复畅通过程中，部分原材料、零部件和最终产品交付存在延迟现象；三是部分国家对我采取人员、贸易等限制措施，对双边贸易开展造成影响。

　　面对疫情，各级商务部门一方面简化外贸管理程序，引导企业无纸化申领进出口许可证件，进一步简化申领所需材料。另一方面积极搭建平台为外贸企业寻找订单，将“面对面”交流改为“屏对屏”沟通。

　　在安徽滁州，外贸企业可以通过网上办理技术进出口合同登记、服务外包合同、对外贸易经营者备案登记等业务，待疫情结束后商务部门再对合同材料进行补充审核，合同登记证书提供寄送服务。

　　在浙江杭州，外贸企业通过杭州“数字外贸”平台，通过大数据支撑，看市场、找买家、约买家，让企业不出门就能拓展海外业务。同时，“数字外贸”平台还建立了信息披露、数据统计和外贸出口订单预警监测服务。目前该平台注册上线了企业2547家，上传产品20358件，国外客商用户数达25万，来自50多个国家，日均访问25000人次。

　　李兴乾表示，商务部正通过推动企业复工复产，精准帮扶企业，积极优化完善外贸产业链和供应链，加强同经贸伙伴的沟通协调等政策措施，积极把疫情对外贸发展的影响降到最低，“后续还将有若干政策跟进支持。”

　　强化企业出口信保支持

　　切实降低企业成本，减轻企业负担，这是支持外贸企业恢复生产的一个重要政策着力点。疫情暴发后，商务部第一时间摸排外贸企业受困情况，了解外贸企业生产经营实际困难。一项面向7000多家外贸企业的调查显示，90%以上企业存在出运和收汇被迫推迟的情况，面临着较大的买方取消订单、拒收拒付风险，亟须出口信用保险支持。

　　2月20日，商务部、中国出口信用保险公司联合印发《关于做好2020年短期出口信用保险相关工作 全力支持外贸企业应对新冠肺炎疫情影响的通知》，“引导外贸企业用好短期出口信用保险，有效保障出口收汇风险，同时通过保单获得银行融资支持。”李兴乾介绍说。

　　在山东威海，中国信保山东分公司驻威海业务处，顺利为威海一家小微企业赔付15万美元，赔款金额达到了该企业保单项下的最高赔付上限。该企业产品主要销往韩国市场，因买方发生拖欠，迟迟没有收到货款，春节期间，企业本来资金压力就大，再加上疫情影响，经营陷入了困境。在商务局的积极沟通下，中国信保山东分公司驻威海业务处克服疫情不利因素影响，开辟了定损核赔绿色通道，第一时间出具赔付通知书，并支付赔款15万美元。

　　疫情发生以后，中国信保江西分公司实行“5+2全天候服务”，不间断为受疫情困扰的外贸企业提供服务，全力推动线上业务办理，满足企业需求。一方面，通过“信保通”“单一窗口”等网上平台支持出口企业线上办理出口信用保险保单，审批办理各项业务；另一方面，开通绿色理赔通道，特事特办，切实帮助受疫情影响外贸企业加快赔款服务。

　　目前，出口信保将进一步扩大短期险覆盖面，对受疫情影响较大的企业提供重点支持服务，做到应保尽保，惠及更多企业；同时，开辟理赔绿色通道，做到应赔尽赔、能赔快赔。特别是针对中小微外贸企业进一步降低保费费率，允许合理缓交保费，减轻企业资金压力。此外，出口信保还通过扩大保单融资规模，帮助企业获得更多的银行资金支持。

　　不断创新外贸政策工具

　　“在我们企业尚未完全复工的情况下，没想到不用提交纸质材料，出口退税款就已经到账了！”浙江凯迪汽车部件工业有限公司财务经理张世凤说，作为一家生产汽车零配件四类出口企业，在办理出口退税时本应提交一整套纸质证明材料，但在浙江湖州市税务局和当地海关的协助下，企业仅需提交电子数据即轻松办结了73.9万元退税。

　　面对疫情，一方面要用足用好出口退税等现有外贸政策，千方百计帮助企业降低运营成本；另一方面要不断创新外贸政策工具，在优化提升营商环境中进一步稳存量、促增量。

　　为全力支持外贸企业复工复产，海关总署日前出台10条措施，从纾解企业经营困难、加快验放进口生产设备和原材料、支持企业扩大出口等方面，加大对外贸企业复工复产的支持力度；同时，从简化进口特殊医疗物品检疫审批、简化加工贸易延期办理手续、简化核销手续减少下厂稽查等方面，进一步提高通关时效，为稳外贸营造更好的营商环境。

　　如何确保疫情期间进出口供应链和产业链的顺畅运行，对于稳住外贸基本盘至关重要。为此，海关总署针对中欧班列和综合保税区发展问题精准施策，出台了包括允许企业自主选择通关模式、促进多式联运业务发展及支持自贸试验区优先设立综合保税区、加快推进保税港区升级等16条具体举措。

　　海关总署卫生检疫司司长林伟表示，上述措施将极大提升中欧班列跨境运输的便利化水平，释放中欧班列运能，进一步促进沿线各国的经贸往来。与此同时，新措施将让全国110个综保区的11000余家外贸企业受益，提升我国外贸企业的国际竞争力。

　　“当前，外贸企业主要面临着成本压力上升、销售渠道受阻、原材料与上游零部件供应不足、物流渠道不畅等问题。随着各项政策举措的精准发力，外贸企业复工复产的进度将进一步加快。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国说。（记者冯其予 顾阳）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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