关税政策包让企业轻装上阵

因新冠肺炎疫情导致的资金周转问题，一直困扰着许多外贸企业的复工复产。针对这一现实问题，有关部门推出一揽子关税政策包，缓解外贸企业资金压力，助力企业“轻装上阵”。
“得益于关税优惠政策，公司的生产逐步恢复，不仅如此，我们还发挥自身优势，对疫情防控提供力所能及的支持。”杜邦中国集团有限公司供应链总经理陈弘表示，“海关帮我们联系了报关企业和保险公司，很快就免费出了保单，不仅节约了200多万元担保资金，防疫物资进口也是‘秒’速通关”。
“一般情况下，税款不及时缴纳系统会自动产生滞纳金。”黄埔海关关税处负责人表示，了解到疫情对关区很多企业前期生产经营带来影响，黄埔海关认真落实海关总署临时延长企业缴税缴款期限的政策，及时维护系统，制定操作指引，做好企业纳税期限，尤其是汇总征税纳税期限的调整工作。
据统计，黄埔海关辖区内的148家汇总征税企业可享受到延期缴税政策，涉及税款达20.42亿元。采用汇总征税模式叠加延期缴税政策后，企业暂缓缴税时间最长可达50余天，有效缓解了疫情防控期间资金紧张的问题，有力推动了企业复工复产。
近期，我国对第二批600亿美元对美加征关税商品进行第一次排除。其中包括木材、纸浆、印刷品等55项商品可以接受企业提出退税申请，退还此前已加征的关税税款。
为了让企业及时享受红利，黄埔海关迅速摸排关区内符合排除清单的商品进口情况，逐一通知相关经营单位办理退税。“为了让这部分企业也能够第一时间享受到退税政策，及时缓解复工复产过程中的资金压力，海关从企业‘申请退’到海关主动‘提醒退、帮忙办’，确保可享受退税政策的企业‘一户不漏’，应享受的优惠‘一分不少’。”黄埔海关关税处负责人说。（记者顾阳）
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