三亚 跑出产业转型加速度

旅游业高质量发展，投资创业风生水起。在过去的一年里，海南三亚破除地产依赖，重塑产业筋骨，通过精准招商发展旅游业、现代服务业、高新技术产业等三大主导产业，勇当海南自贸区建设的排头兵。

“海南自贸区（港）建设布局了‘陆海空’5个重大科研基础设施和条件平台，其中国家深海基地南方中心、国家南繁科研育种基地等4个平台均布局在三亚，这对推动三亚加快产业发展、建设自贸区自贸港是一个重大利好。”海南省委常委、三亚市委书记童道驰说。

不当房地产加工厂，补齐旅游业短板

在今年三亚市两会上，三亚亮出了产业结构调整成绩单：2019年全市集中开工了五批共107个自贸区项目，全都是非房地产项目。非房地产开发投资同比增长7%以上，占固定资产投资的比重同比上升12个百分点，旅游业、高端服务业等第三产业比重升至69.4%。

“从2018年开始，海南施行新一轮分税制财政体制，房地产税收中的契税、土地增值税，省里拿走65%，留给市县35%，倒逼市县转型。”三亚市财政局相关负责人说。

在三亚市招商办，对接旅游文体类企业的工作人员对记者说，招商的目标非常明确，对准三亚产业的短板，选出含金量高的投资项目。例如，针对文体基础设施，尤其是大型场馆建设滞后的短板，三亚主动出击，“优选”引进了国际体育产业园项目，通过产业集群园区建设，为未来产业发展打下基础。

海南岛国际电影节、三亚国际音乐节、电动方程式锦标赛等百余项国际赛事和文化活动的举办，亚特兰蒂斯、海昌梦幻海洋不夜城建成运营，凯特猫主题乐园项目签约……三亚以建设国际旅游消费中心为契机，补齐旅游产业的短板，实现了旅游产业效益和品质的双提升。

金融业创新，推动高质量对外开放

去年4月，由全球顶尖的风险投资公司SOSV基金投资成立的三亚索斯福股权投资有限公司，顺利完成工商注册及外商投资企业设立备案，成为海南首家外商股权投资企业。

“开放创新，是吸引我们在三亚设立旗下首个中国境内股权投资公司的重要原因。”SOSV基金相关负责人表示。

三亚市市长阿东指出，三亚围绕“三区一中心”战略定位，以推动金融制度和业务创新为核心，以加快金融业态聚集、壮大金融产业规模为重点，以防范化解金融风险为底线，高标准高质量发展金融业，使三亚成为我国金融改革开放的重要窗口和试验平台，争创新时代金融业全面深化改革开放新标杆。

7家银行累计开立海南FT账户人民币主子账户3939个，德勤区域总部、大唐太阳能总部等45家总部性质企业注册落地，太平金服、千合资本、招商银行等一批金融机构进驻……金融业已成为三亚支柱产业之一，占全市GDP比重超过10%，形成了金融服务海南自贸区（港）建设的重要基础。

金融业的创新开放，带动了三亚开放型经济的发展，畅通了人流、物流、资金流在三亚的流通汇聚。2019年，三亚市实际利用外资2.6亿美元，同比增长152%；外贸进出口总额95亿元，同比增长51%。

培育高新技术，建设未来产业城市

在被视为三亚未来科技高地的崖州湾科技城里，南繁科技、深海科技、商业航天和卫星遥感同步崛起，瞄准的都是具有海南独特优势的未来产业。

2019年10月，国内智能商用无人机企业一飞智控在崖州湾科技城设立国际业务总部、无人机表演业务总部与商用无人机研发创新中心。

“两个工作日就拿到公司的电子营业执照，全程网上办，一次不用跑。”高效便捷是三亚行政审批给一飞（海南）科技有限公司董事长齐俊桐留下的第一印象。

企业注册只是初印象，后续的保障才是留住企业的关键。自称“城小二”的崖州湾科技城管理局，全程贴心服务，不仅解决了一飞科技需要的办公场地和试验试飞场地问题，还配合一飞科技联系地方空域管理部门，帮助企业及时解决了研发测试环境的问题。

海南自贸区（港）建设近两年来，三亚持续深化“放管服”改革，筑好营商环境的“巢”，不断引来高科技的“凤”。

崖州湾科技城注册企业及科研机构已超过150家，包括8家国字号科研机构、7家央企和5所一流大学，2019年有44个项目开工，完成投资60亿元。遥感信息产业园已引进企业80多家，基本覆盖卫星遥感信息全产业链。2019年全市新增市场主体3.6万户，增量比2018年多出106.2%。

“我们将集中资源和力量，围绕南繁科技城和深海科技城等园区建设，推进科技创新和产业发展，打造南繁硅谷、深海硅谷等，占领未来高新技术产业制高点。”童道驰表示。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)