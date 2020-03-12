温州 “两专”服务团为企业把脉

“虽然开工了，但几位技术骨干回不来，捏着订单却开不了生产线，真愁！”浙江钟铮锁业有限公司车间里，总经理陈铮对专程前来的专家服务团连声道谢，“你们能来，真是及时雨！”

2月24日起，温州市派出市县干部专家人才1500多人，市级层面组建10个专家服务团、15支专业服务团，各县、市、区组建179支服务团队，走进企业一线，对难点堵点“问诊把脉”。

“复工过程中，我们经过仔细摸排，总结出机器维修难、产业链联动难、物流运输难、外贸订单难等系列难题，急需精准帮扶。这次组建‘两专’服务团，广大专家、人才通过线上线下等形式参与，帮助企业尽快复工复产。”温州市委组织部相关负责人说。

“两专”服务团实行“四诊式”服务方式，即“平时接诊”“预约出诊”“远程问诊”“集中会诊”。每周还组织专家到产业集群，为企业“脉诊”、提建议、找问题、排隐患。如果涉及跨部门、跨领域的疑难问题，由市级工作专班组织力量集中研判，及时解决问题。

多家重点企业的大量外来员工无法正常返工，浙江东方职业技术学院动员在校专家和2020届毕业生，顶岗参与企业复工复产，第一批500多名师生已到118家企业顶岗。

雪中送炭，开启绿色通道。金融服务团赴永嘉县走访时，了解到部分中小微企业、涉农企业存在融资难问题，立即对接永嘉县“两专”工作专班，启动快速融资担保申请应急审批通道，将每年的融资担保费率由3.0%降至1.0%，审批时间由3天缩至1天之内。

“两专”服务团提交的“问题清单”后面，都附有“交办单”或“抄告单”，上面有明确的承接落实对象。坚持“一事一报结”，对于反馈已办结的问题，落实专人逐一电话回访，对弄虚作假、以次充好的行为，坚决问责。

截至3月7日，“两专”服务团累计线上服务3132人次，上门服务2285人次，化解问题1715个。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 07 版）

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