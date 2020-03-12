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北京冬奥工程力保如期完成（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者  朱竞若  贺  勇

2020年03月12日08:41  来源：人民网－人民日报
 

　　3月5日下午2点，朝阳区冬奥村项目工地，48岁的陈成奎正在12号楼忙着防屈曲钢板墙焊接作业。

　　早在2月10日，陈成奎就和几名山东老乡坐专车回了京。“紧接着就住进了冬奥村工程东侧的全封闭隔离区，单独一间宿舍，一天两次测体温，三餐送到门口。”14天后，陈成奎无不适症状，正式上岗。

　　冬奥村项目是北京2022年冬奥会重点工程项目之一，赛时将为各国运动员及随队官员提供住宿、餐饮、医疗等保障服务。

　　“我们正在进行的是焊接和出入口安全架的搭建，为接下来幕墙安装、防火涂料等环节的复工做好准备。”北京城建集团冬奥村项目工程部部长李化介绍。

　　保安员高玉顺，每天负责为进出工地的工友测体温。工地上有不少老乡，平日里亲如兄弟，可在这当口，高玉顺严格执行规定，“每个人都得测温登记，要是超过37.3摄氏度，就得隔离观察，不能放进工地。”

　　“以前工地有4个进出口，现在只留下一个西南口。”李化介绍，每天早晨7点半，工人们从生活区进入施工区；下午5点半，工人们有序下班。“大家都很理解也很配合。”

　　从量体温、戴口罩、分餐制，到所有返京人员到京后均应居家或集中观察14天，各冬奥工程施工方坚持严字当头，专人负责、专人落实北京市疫情防控各项要求。

　　按照建设计划，2020年底，北京赛区、延庆赛区冬奥会所有竞赛场馆将全部完工。工期紧、任务重，一刻都不能松懈。

　　延庆小海陀山脚下，北京冬奥会延庆赛区工程建设现场热火朝天。“为了狠抓工程进度，我们春节期间也没停工。”负责国家雪车雪橇中心项目的北控京奥公司工程部副经理王永生说，目前项目又取得了重要突破。

　　国家雪车雪橇中心赛道全长约1.9公里，垂直落差超过120米。赛道建成后，将成为世界第十七条、亚洲第三条、国内首条雪车雪橇赛道。2月10日起，国家雪车雪橇中心赛道开始首次液氨充注，历时18天，将4个批次共计80吨液氨全部注入制冷系统，这也是我国体育场馆目前最大的氨制冷系统。

　　面对突发疫情、冬季施工等不利因素，施工单位上海宝冶公司项目部科学制定施工计划，积极与外方专家沟通，通过远程操控、指导的方式进行设备调试、操作和运行。

　　冬奥工程建设多头并进，很多环节需要沟通协调。没法当面商量，就在线上见。

　　距离冬奥村西北4公里左右，是北京冬奥会标志性工程国家速滑馆。它还有个昵称——“冰丝带”。组成“冰丝带”的，是3360块玻璃幕墙，面积约7000平方米，其中只有两块玻璃幕墙的尺寸是一样的。其他的玻璃幕墙，每一块都得实地测量后定制加工。

　　北京城建集团国家速滑馆项目经理张怡这段时间频繁召集“网络会议”。参会者身处数地，有在广州的铝材加工单位负责人，还有在北京大兴的加工厂负责人。不过，会议效果很不错，物资供应问题得以解决。

　　原来每天召开的现场生产调度会，现在也变成了线上会议。曾参与国家体育场“鸟巢”工程建设的国家速滑馆公司总工程师李久林觉得，“线上研究技术方案、指导施工生产，效率不比原来低，最大限度地减少了疫情对工程进度的影响。”

　　眼下，各冬奥工程建设紧锣密鼓，北京赛区、延庆赛区25个在建项目已有24个有序复工，复工率达96%。

　　“有信心有能力在打好疫情防控阻击战的同时，按计划高质量完成各项冬奥工程建设任务！”北京市重大项目办相关负责人表示，届时国家速滑馆“冰丝带”将和“鸟巢”“水立方”等，共同组成北京这个世界首个“双奥之城”的标志性场馆建筑群。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月12日 02 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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