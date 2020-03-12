有序复工复产 保障质量安全

本报北京3月11日电 （记者罗珊珊）市场监管总局近日组织中国质量奖获奖企业开展“勇于担当 提升质量 坚决打赢疫情防控阻击战”倡议活动。133家历届中国质量奖和提名奖获奖企业积极响应并参加活动，涉及装备制造、商贸、交通运输等超过30个行业。倡议书主要内容包括：全力抓好疫情防控，有序组织复工复产，严格保障质量安全，坚决维护市场秩序，持续提升质量水平，积极履行社会责任。

中国质量奖获奖企业迅速行动，已向各地提供急需产品和物资1000多万件（套），出动志愿服务和保障人员4万余人次，支援疫情防控重点工程建设20余项。目前，相关企业基本恢复运营，并带动上下游企业复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 02 版）

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