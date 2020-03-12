上下协同推进复工复产（一线视角）

各级干部特别是领导干部，必须增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心。加强组织引导、畅通渠道、鼓励支持社会力量参与其中，一手抓防控、一手抓生产
前不久，在一个街道采访了解复工复产情况时，一位街道干部说，越晚复工越好，基层防疫压力小点。其实，当地在此前早有要求，科学精准打赢疫情防控阻击战，有序推动复工复产。
这样的要求，基层缘何落实慢？一位基层干部的话，说出了不少人的顾虑：因为复工，出现感染咋办？抓好复工复产，从基层开始，就要做好疫情防控的准备工作，否则对疫情防控和经济发展都容易产生不利影响。
统筹推进疫情防控和经济社会发展，要“两手抓”。为企业生存计、为劳动就业虑，特别是对于偏远山区的群众来说，复工复产的意义更为明显。从全国范围看，在科学防控前提下，有序复工复产是大事，也是大局，如何建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，有序推动复工复产，考验着各地的治理能力。
此后，再次在该街道采访时发现，辖区内企业有序开工，街道千方百计为劳动力外出务工提供便利。问及前后转变为何如此之快时，这位街道干部说，“区里出台了具体文件，管控措施到位应该不会出问题。”可见，复工复产不是某一级政府、某一个部门的事，而是统筹发展的整体问题，上级多体谅基层的难处，上一级为下一级创造敢作为、能作为的空间，多担当、多负责，有助于尽快推进有序复工复产。
上下协同，有序推动复工复产，做起来并不容易。这不能靠制定文件、转发文件的“纸面落实”，而要结合各地实际，针对本地区的问题，出台具体举措。例如，中小企业的防护用品仍然相对不足，上下游产业链还存在不少堵塞环节，基层在短时间内恐怕无力解决；同时，中央提出了明确要求，地方各级政府更应高度重视、主动担责。云南省通过建立重大工程项目复工开工清单、多方协同保障项目用工及物资、实行重大工程项目复工开工日调度等举措，以重大工程项目复工开工带动全省有序复工，类似举措值得鼓励。
在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，各级干部特别是领导干部，必须增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心。加强组织引导、畅通渠道、鼓励支持社会力量参与其中，一手抓防控、一手抓生产，才能取得疫情防控和经济社会发展的双胜利。
（作者为本报云南分社记者）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】