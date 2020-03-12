上下协同推进复工复产（一线视角）

各级干部特别是领导干部，必须增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心。加强组织引导、畅通渠道、鼓励支持社会力量参与其中，一手抓防控、一手抓生产

前不久，在一个街道采访了解复工复产情况时，一位街道干部说，越晚复工越好，基层防疫压力小点。其实，当地在此前早有要求，科学精准打赢疫情防控阻击战，有序推动复工复产。

这样的要求，基层缘何落实慢？一位基层干部的话，说出了不少人的顾虑：因为复工，出现感染咋办？抓好复工复产，从基层开始，就要做好疫情防控的准备工作，否则对疫情防控和经济发展都容易产生不利影响。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，要“两手抓”。为企业生存计、为劳动就业虑，特别是对于偏远山区的群众来说，复工复产的意义更为明显。从全国范围看，在科学防控前提下，有序复工复产是大事，也是大局，如何建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，有序推动复工复产，考验着各地的治理能力。

此后，再次在该街道采访时发现，辖区内企业有序开工，街道千方百计为劳动力外出务工提供便利。问及前后转变为何如此之快时，这位街道干部说，“区里出台了具体文件，管控措施到位应该不会出问题。”可见，复工复产不是某一级政府、某一个部门的事，而是统筹发展的整体问题，上级多体谅基层的难处，上一级为下一级创造敢作为、能作为的空间，多担当、多负责，有助于尽快推进有序复工复产。

上下协同，有序推动复工复产，做起来并不容易。这不能靠制定文件、转发文件的“纸面落实”，而要结合各地实际，针对本地区的问题，出台具体举措。例如，中小企业的防护用品仍然相对不足，上下游产业链还存在不少堵塞环节，基层在短时间内恐怕无力解决；同时，中央提出了明确要求，地方各级政府更应高度重视、主动担责。云南省通过建立重大工程项目复工开工清单、多方协同保障项目用工及物资、实行重大工程项目复工开工日调度等举措，以重大工程项目复工开工带动全省有序复工，类似举措值得鼓励。

在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，各级干部特别是领导干部，必须增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心。加强组织引导、畅通渠道、鼓励支持社会力量参与其中，一手抓防控、一手抓生产，才能取得疫情防控和经济社会发展的双胜利。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)