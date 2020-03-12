我国经济稳定发展的实力雄厚（经济形势理性看）

2019年，我国经济社会实现持续健康发展，经济总量接近100万亿元人民币，人均国内生产总值超过1万美元。这在我国经济发展史上具有重要里程碑意义，为实现“两个一百年”奋斗目标奠定了坚实基础。虽然新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击，但我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有更加雄厚的物质基础和经济实力，完全能够把疫情对经济的影响降到最低，实现今年经济社会发展目标任务。

全面建成小康社会将如期实现

到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，是我们党向人民、向历史作出的庄严承诺。随着中国特色社会主义事业不断向前推进，我国人民生活水平不断提高，全面建成小康社会的内涵越来越丰富。党的十八大在十六大、十七大确立的全面建设小康社会目标基础上提出：在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。党的十九大再次强调，到建党一百年时建成经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实的小康社会。

回顾发展历程，我国经济总量在1986年突破1万亿元，1991年突破2万亿元，1995年突破6万亿元，2000年突破10万亿元，2006年突破20万亿元，2012年突破50万亿元。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚决打赢三大攻坚战，推动我国经济实现持续健康发展。从经济总量来看，2012—2018年，我国经济年均增长率为7.0%。2019年，我国经济增速达到6.1%，经济总量接近100万亿元。虽然在今年初我们遭遇了新冠肺炎疫情，但疫情对经济的影响只是暂时的，不会改变我国经济长期向好的基本面。贯彻落实党中央决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，就能把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，顺利实现国内生产总值比2010年翻一番的目标，完成“十三五”规划。

从居民人均收入来看，2010—2012年，城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入年均增长分别为9.0%和11.0%，快于同期8.7%的经济年均增速。2013—2018年，城乡居民人均可支配收入年均增长7.1%，也快于同期经济年均增速。由于近年来国民收入分配整体上更加向居民部门倾斜，在实现国内生产总值翻一番的情况下，必然能实现城乡居民人均收入翻一番。特别需要指出的是，在城乡居民收入稳定增长的基础上，2013—2018年，我国农村贫困人口累计减少8000多万人，贫困发生率下降至1.7%；2019年末，我国又有340个左右贫困县脱贫摘帽，现行贫困标准下的农村贫困人口降至551万人。2020年，我们一定能够实现“我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”的目标。

我国经济在世界经济中的重要性进一步提升

随着经济持续增长，我国经济在世界经济中的重要性不断提升，对世界经济增长的贡献越来越大。改革开放以来，我国经济占世界经济的比重不断上升，已经从1978年的1.8%上升到2018年的约16%。2019年，按年平均汇率折算，我国国内生产总值达到14.4万亿美元，与2018年世界排名第三、第四、第五、第六位的日本、德国、英国、法国4个主要发达国家的当年国内生产总值之和大体相当。由于我国经济增速高于全球平均水平，预计我国经济占世界经济的比重将持续提升。与此同时，我国经济增长对世界经济增长的贡献率大幅提升。2008年国际金融危机爆发以来，我国经济增长对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。2019年，我国经济增长对世界经济增长的贡献率仍为30%左右。这意味着我国经济在世界经济中的重要性进一步提升，有利于提高我国参与全球经济治理能力，推动构建更为公正合理的全球经济治理体系，维护世界经济大局稳定。

我国超大规模国内市场的吸引力进一步增强

国内生产总值接近100万亿元人民币，意味着我国国内市场规模进一步扩大。改革开放以来，我国经济快速发展，城乡居民收入持续提高，内需市场的巨大潜力逐步发挥。特别是2008年国际金融危机爆发后，我国经济增长实现由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口协同拉动，由主要依靠第二产业带动转向依靠三次产业共同带动，内需已成为经济发展主引擎。2019年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到57.8%，超大规模国内市场对经济增长的稳定和推动作用进一步增强。不仅如此，我国国内市场规模仍有巨大增长潜力，市场吸引力也将持续增强。

人均国内生产总值超过1万美元，意味着消费升级进入新阶段。国际经验表明，一个国家人均国内生产总值达到11000国际元，将进入消费结构持续升级的关键时期。目前，我国已经进入这一关键时期。2019年，全国居民恩格尔系数降至28.2%，比上年下降0.2个百分点；全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重达到45.9%，比上年提高1.7个百分点，这意味着居民消费结构升级进一步加快。

国内市场规模不断扩大和居民消费结构持续升级，使我国能够更加有效应对外部经济冲击和内部风险考验。我国已形成完整的产业体系和产业配套，有利于各类新技术、新业态、新模式创新发展。这些都将进一步增强我国经济的韧性、活力、可持续性和对外国资本的吸引力，巩固和提升我国在全球供应链、产业链、创新链中的地位。

更加接近完成工业化，为实现“两个一百年”奋斗目标奠定坚实基础

研究表明，从人均国内生产总值、三次产业结构、制造业增加值占比、城镇化率等指标看，我国在2012年前后已总体上进入工业化后期阶段，有望在“十四五”时期后基本完成工业化，进入后工业化阶段。当然，总体上实现工业化，并不意味着所有地区都同步实现工业化，我国中西部的部分地区届时可能仍处于工业化中期阶段。即使我国完成了工业化进入后工业化阶段，服务业成为经济中占比更高的产业，但作为一个超大规模经济体，制造业在整个经济结构中的比重在相当长时期也会高于其他工业化国家的平均水平。我们仍然要高度重视制造业在国民经济中的主体地位，努力推动传统制造业优化升级，打造一批具有国际竞争力的先进制造业集群，不断提升产业基础能力和产业链现代化水平。

按照世界银行2018年的标准，人均国民总收入（在数值上大体相当于人均国内生产总值）高于12055美元为高收入国家。2019年，我国人均国内生产总值超过1万美元，距目前的高收入国家门槛还有2000美元左右的差距。按照现在的发展势头，我国将在“十四五”时期进入高收入国家行列。当然也要看到，即使我们进入高收入国家行列，也是一个较低水平的高收入国家，人均国民总收入只有美国的1/6、日本的1/4左右。这说明，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变，在实现现代化并迈向发达国家的道路上还有很长一段路要走。走好这段路，必须深入贯彻落实新发展理念，努力保持经济持续健康发展，有力有效应对各种风险挑战的冲击，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实物质基础。

（作者为国务院发展研究中心产业经济研究部部长）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 09 版）

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