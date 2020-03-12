“云生活”释放新动能（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月2日上午，在嘹亮的国歌声中，安徽省安庆市迎江区华中路第二小学举行了一场特殊的新学期开学典礼，师生们通过网络直播隔屏参加“云典礼”。当日，安庆市迎江区16所中小学的师生们“线上相聚”，通过“空中云课堂”开启学习。
3月8日，在四川金堂县白果镇古堰村，广电网络工作人员为村民安装电视信号接收设备，保障山区学生能如期参加线上教学。
3月3日，在河南省郑州文化馆，志愿者李金玲通过直播形式为大家表演豫剧《花木兰》选段。
3月11日，在贵州铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道，学生（右）通过手机进行线上学习。
3月2日，浙江省义乌市与分别位于北京、上海、江苏的三家企业通过视频连线，共同完成跨城市的投资项目“云签约”。
3月11日，内蒙古自治区扎兰屯市农机经销商通过视频直播销售农机，助力农民通过“云备耕”抢抓农时。
在抗击疫情的特殊时期，不少行业开启“云端”模式，办事、服务不打烊，人们工作、学习不耽误。“云生活”正在释放新动能。
版式设计：张丹峰
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】