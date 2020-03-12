“云生活”释放新动能（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

3月2日上午，在嘹亮的国歌声中，安徽省安庆市迎江区华中路第二小学举行了一场特殊的新学期开学典礼，师生们通过网络直播隔屏参加“云典礼”。当日，安庆市迎江区16所中小学的师生们“线上相聚”，通过“空中云课堂”开启学习。

黄有安摄（影像中国）