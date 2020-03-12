产业链供应链未向外大规模转移

据新华社北京3月11日电 （记者王卓伦）外交部发言人耿爽11日在例行记者会上表示，国际社会看好中国产业链供应链的抗压韧性，目前并没有出现产业链供应链因疫情影响从中国向外部大规模转移的现象。

有记者问：新冠肺炎疫情正在全球加速扩散蔓延，各国相继出台了一些限制措施，中方是否担心相关产业链供应链会离开中国？是否担心全球产业链供应链会出现断裂？

耿爽说，新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的、也是有限的，中国经济长期向好的基本面、支持中国经济高质量发展的要素条件没有改变，国际社会依然对中国经济发展前景充满信心。同时，中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链供应链中占据着重要地位。

耿爽表示，全球化时代，各国利益深度交融，产业链供应链你中有我、我中有你。面对疫情，试图人为切断全球产业链供应链，甚至鼓噪“转移”“脱钩”，既不现实，也不明智。

“当前，大家都在议论疫情冲击之下的世界经济发展前景，我想这主要取决于疫情蔓延多大范围、持续多长时间，而这又主要取决于世界各国如何应对。”耿爽说，危难时刻，国际社会应当携手同行、勠力同心，争取早日战胜疫情，恢复各国间的正常交往与合作，推动世界经济重回正常发展的轨道。

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