这场保卫战，凸显科技“利器”强支撑

农民常说，人误地一时，地误人一年。春耕的时间窗口很短，如果不能在合适时间耕种，后续无论如何弥补，都会影响收成。粮食歉收，直接影响14亿人的吃饭问题。面对新冠肺炎疫情影响下农业用工贵、用工难、农资产品供给不足等难题，更凸显出提升农业科技创新水平、加快推广使用农业科技新成果的重要性。

在广东江门，无人机搭载无人播撒系统在试验田上飞播水稻，10分钟即可完成约14亩地的播种；在广西南宁，无人驾驶农机装载北斗导航系统正在甘蔗地里来回忙碌，自行播种；在山东淄博，全省首个无人化生态农场田间空无一人，植保无人机正在盘旋喷药……从“无接触春耕”到“高科技防灾”，现代化设备频频亮相，传统农业向数字化时代迈进的变革正悄然发生。

回望数年来农业科技的发展，进程中客观存在着盈利难、观念制约、商业市场尚不完备等几道阻碍。如今，来自疫情的压力，一定程度上助推了科技化手段在农业中的应用，倒逼农业生产方式做出改变，硬软件设备所带来的红利解放了农民的双手双脚。科技与农业的结合程度，影响着中国农业的未来出路。

各地的复工复产也是如此。要想做到疫情防控与复工复产两手抓、两不误，离不开一系列科技“利器”的强支撑。从人工智能、人脸识别，到5G远程医疗、防疫机器人、热成像，再到北斗“指路”、云办公、云防疫……复工“利器”大展身手，为复工复产筑牢安全防线，展示出科技创新的硬核实力。

习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。

在防控新冠肺炎疫情斗争中，科研和物资生产是疫情防控第一线之外的另一条战线，通过跨学科、跨领域的科研团队，科研、临床、防控一线相互协同，产学研各方紧密配合，全国科技战线为疫情防控提供了有力科技支撑。

抓住科技创新就抓住了发展全局的“牛鼻子”，这在这场疫情防控阻击战中体现得尤为深刻。无论是新冠肺炎防控科研攻关，还是复工复产、农业生产，科技创新都是重中之重，是最终战胜疫情的关键。我们坚信，经历这场硬仗，通过掌握更多具有自主知识产权的核心科技、通过更多硬核产品，一定能为维护人民生命健康安全和国家长治久安提供更坚实的科技保障。

(责编：栗翘楚、杨曦)