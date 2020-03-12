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化“疫”为“机”助力数字经济转型

2020年03月12日09:07  来源：经济参考报
 

　　随着各地精准有序扎实推动复工复产，全国人财物流动和产供销衔接快速恢复，疫情对我国经济社会的冲击正趋向收敛。我国线下经济交易和社会活动加快向线上转移，数字经济助力疫情联防联控，必将深刻改变疫后我国经济发展的核心逻辑，需要我们善于化“疫”为“机”，加快推进经济数字化转型和高质量发展。

　　疫情发生后，虽然多数线下交易停摆，但是线上交易活跃，线上教育、视频会议、远程办公、网络文娱和网上诊断等正成为社会新时尚，遭遇疫情重创的餐饮行业也积极向科技零售靠拢。各地依托大数据，提前布防和分类施策，适时推出健康码，助力疫情精准防控和有序复工复产。

　　当前世界经济正经历深刻的数字化变革，从产品研发设计、生产制造，到营销管理、服务支撑等，数字化已经渗透到供应链的各个方面和各个环节。数字化也将深刻改变我国经济发展的核心逻辑，过去经济增长主要依靠人力和资本等生产要素投入，现在正加快向全要素生产率驱动经济发展转变。事实上，疫情的积极防控，客观上加速了我国产业的数字化转型。

　　我国经济运行当前遭受的冲击是暂时的、可控的，随着全国范围内复工复产的有序推进，经济社会正常秩序稳步恢复，经济损失正在降低。另一方面，数字经济已经释放出巨大潜力和强大动能，要善于化“疫”为经济转型发展之机，推进我国经济高质量发展。

　　一是加快推进数字基础设施建设。数字经济发展离不开基础设施建设。5G网络、数据中心和云计算等新型基础设施建设，将给数字化推动的产业变革予以有力支撑，加速产业之间互联互通进程，推动我国全要素生产率增长。

　　二是积极推动数据适度开放和有效应用。数据的智能化应用，已经在疫情监测分析和联防联控中发挥了积极作用。当前要积极打通公共数据“孤岛”，在维护国家安全和保护公民合法权益等条件下，积极推动数据的合理开放和有效应用，让数据真正“跑起来”，实际“用起来”。

　　三是加快智能经济应用发展。智能家居、智能制造、网上诊断、智慧城市、无人驾驶的应用发展，正处于产业前沿变革的前夜，未来活力无限。这既需要政府政策的积极引导，也需要民间资本的支持推动。

　　四是动态完善数字经济相关法律和规章制度。目前，我国数字经济立法亟待动态完善。数据的确权、流通、保护和使用，以及公民隐私保护、数据平台经营和网络安全等，都需要通过动态立法，规范相关经营行为，扬长避短。

　　五是支持相关主体数字化经营转型。疫情期间，传统餐饮行业积极入驻电商平台，农产品在线产销对接加快，有效降低了疫情冲击的相关影响。目前，国内大中型企业数字化转型进展整体顺利，但小型企业和传统行业的数字化经营转型仍面临较大困难，需要政策精准扶持。

　　应该说，疫情对全球经济金融和产业的影响是暂时的，同时也在倒逼和加速世界数字经济的发展，加快推动我国经济转型升级。当前数字经济正日益呈现出智能化特征，智能机器人和工业互联网建设也如火如荼推进。要善于将疫情冲击转化为经济转型动力，推进我国数字经济稳健发展，占据产业经济战略竞争的制高点。（记者项银涛）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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