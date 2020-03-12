货币政策空间打开 定向降准可期

央行3月11日发布的数据显示，2月人民币贷款增加9057亿元，同比多增199亿元。新增社融8554亿元，同比少增1111亿元。广义货币M2同比增长8.8%，比上月末高0.4个百分点。受到疫情影响，金融数据在总量和结构上均发生一定变化。

业内人士表示，这反映了疫情隔离防控环境下的融资需求特征，并不代表长期趋势。未来一段时间金融数据增速有可能小幅加快。与此同时，稳健的货币政策将更为灵活适度，结合最近的国内外经济金融市场环境，货币政策空间进一步打开，定向降准可期。

短期现象不改数据长期趋势

业内人士预计，伴随着疫情被有效控制，各项金融数据将逐渐恢复。

2月新增人民币贷款环比季节性少增，而同比小幅多增。东方金诚首席宏观分析师王青表示，2月新增人民币贷款数据反映了在疫情影响下，各类经济活动暂缓，相关及配套融资需求相应收缩。此外，当前LPR下行预期较为强烈，可能也导致了部分融资需求延后。

而针对新增人民币贷款同比小幅多增，王青表示，这主要有三方面原因，一是春节假期在2月份，造成同比基数偏低；二是当前宽信用政策加码，政策引导下银行正在加大对实体经济的信贷支持力度；三是监管容许受疫情影响较大的中小微企业贷款展期，到期量下降也会对新增信贷规模产生支撑。

2月新增社融环比下滑符合季节性规律，同比少增则主要源于政府债券和表外票据融资增量下滑幅度较大。其中，政府债券同比少增2523亿元，委托贷款、信托贷款、未贴现票据分别减少356亿元、540亿元、3961亿元。

不过值得一提的是，2月社融直接融资占比明显提升。业内人士分析称，2月流动性充裕提振债市和股市情绪，债券发行利率走低，同时新证券法和再融资新规等的出台，也有利于拓宽企业直接融资渠道、提振直接融资需求。

2月M2增速明显回升。中国民生银行首席研究员温彬表示，今年以来，人民银行实施降准、加大公开市场操作，并下调政策利率，保持流动性合理充裕。2月末，M2同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.4个和0.8个百分点。一方面前两个月人民币新增贷款同比多增1308亿元，派生存款增加；另一方面前两个月财政存款增加4210亿元，比去年同期少增4369亿元，有助于金融体系流动性改善。

大部分人士认为，随着疫情逐步好转，金融数据也将回归正常。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，如果疫情能在3月之后得到有效控制，各项金融数据将在二季度开始逐渐恢复。王青表示，国内疫情稳定下来后，宏观政策还可能继续加大稳增长力度。由此，未来一段时间金融数据增速有可能小幅加快。但年内信贷、社融和M2同比大幅拐头向上的可能性不大。

居民贷款受疫情影响较大

受到疫情影响，2月新增信贷结构也有所变化。因居民购房和消费活动暂缓，当月居民贷款大幅缩量，企业贷款占比则相应上升。与此同时，在银行短贷冲量和企业通过短贷补充短期流动性的影响下，当月企业贷款短期化特征明显。业内人士表示，总量和结构变化并不代表长期趋势，但反映了疫情隔离防控环境下的融资需求特征。

居民贷款方面，2月居民贷款大幅缩量，负增长4133亿元，环比少增约1.05万亿元，同比少增3427亿元。“主要受疫情冲击各项消费活动及居民消费信心影响，2月居民短贷负增4505亿，环比多减3355亿元，同比多减1572亿元；同时疫情导致多地售楼处关闭、房屋中介歇业，2月商品房销售面积同比大幅负增，影响当月新增居民中长期贷款规模降至仅371亿元，环比少增7120亿元，同比少增1855亿。”王青分析指出。

值得注意的是， 2月企（事）业单位贷款增加1.13万亿元，公开数据显示，自2016年以来，仅每年1月的信贷数据超过今年2月的1.13万亿元。其中，企业短期贷款增加6549亿元，中长期贷款增加4157亿元，票据融资增加634亿元。

针对企业贷款新增量中的短期贷款超过中长期贷款，唐建伟认为，短期融资的增加，主要还是应对复工较慢、产能尚未完全恢复过程中的资金流转过渡的需求。

对比居民和企业部门新增贷款，不难发现信贷投向明显侧重于企业部门。但业内人士强调，这并不意味当前融资结构已经改变。“随着疫情过去，居民部门的融资需求会逐渐恢复。疫情期间的融资结构变化并不能代表长期趋势变化。”唐建伟说。

货币政策空间进一步打开

业内人士表示，在支持疫情防控和经济发展的要求下，稳健的货币政策将更为灵活适度，结合最近的国内外经济金融市场环境，我国货币政策空间进一步打开。

温彬表示，近期全球主要经济体央行再次开启降息周期，随着2月份CPI涨幅开始回落，我国货币政策空间打开，有利于稳健货币政策更加灵活适度。下阶段，货币政策在扩总量的同时发挥好结构性政策工具的作用，进一步加大对复工复产和制造业、新基建、民营、小微企业的支持力度，并释放LPR改革潜力，适时适度下调存款基准利率，切实降低实体经济融资成本。

中信证券固定收益团队表示，一季度经济增速承压是大概率事件，2月社融增量不足可能使得央行逆周期调节的必要性逐渐加大，预计货币政策边际宽松的方向不变。民生证券宏观团队也发布点评报告称，预计新一轮MLF利率下调和降准为时不远。

3月10日召开的国务院常务会议明确指出，抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度，促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持，帮助复工复产，推动降低融资成本。

在目前“三档两优”的存款准备金率框架下，股份制银行执行的准备金率介于大型银行和服务县域的银行之间。温彬表示，股份制银行机制比较灵活，客户以中小型企业为主，在支持中小微企业方面有独特优势，额外加大对股份制银行的降准力度，可为其提供长期低成本资金，优化其负债结构，降低其负债成本，促使其更好发挥在支持实体经济、尤其是中小微企业方面的比较优势。（记者张莫 向家莹）

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