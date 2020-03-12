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多地出台新政保障房地产市场平稳发展

2020年03月12日09:12  来源：经济参考报
 

　　今年以来，为应对疫情对房地产市场的影响，截至目前，地方政府接连在供给侧和需求侧密集出台房地产行业扶持政策，以提振市场信心，保障房地产市场的平稳运行。

　　3月份以来，海南省、广州、深圳等多个省市陆续出台提振房地产市场相关扶持政策。例如3月9日，深圳市住建局发布政策，针对当前包括房地产在内的工程项目给予了费用分摊的指导，使得房企和施工方后续能够更好地理顺成本费用关系。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，深圳此次发布的政策，主要是针对国有资金投资的项目，但预计其对于一些民企的地产项目等也有较为积极的指导作用。“尤其是政策中提及的三种费用关系的处理原则，值得房企的关注。”

　　当前，从中央到地方普遍加大针对房地产市场的逆周期调节力度。一方面，“房住不炒”定位不变，强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。与此同时，各地施策更加灵活。

　　日前，海南省针对当前房地产市场政策进行了一些改革，尤其是在预售制度、购房政策方面，以期进一步稳定当地房地产市场。江门市发布的稳定房地产市场政策同样提出了很多创新内容，体现了政策灵活性。严跃进分析认为，“同时这也从侧面说明当前地方政府的调控心态，即在‘房住不炒’的大框架下，给予楼市进行调控。”

　　易居房地产研究院方面认为，此次疫情对房地产市场虽带来不利影响，但主要作用于短期；长期来看，宏观经济形势、政策调控导向与需求仍是影响楼市的决定因素。

　　上海易居房地产研究院副院长杨红旭分析认为，当前处于楼市降温期，即使没有意外事件，2020年楼市大概率趋于下行。“目前来看，外部金融环境宽松，内部仍偏紧。此外，房地产开发投资增速高于固定资产投资增速，未到政策放松的时机。”

　　业内普遍认为，疫情对买卖市场影响主要体现在短期内，房地产市场的需求只是被暂时压制而不是被消除。疫情过后，改善型需求和租房者转而购房的需求可能会被重新激发。（记者高伟）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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