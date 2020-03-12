服务业数字化变革是新的经济增长点

3月10日，手握国民级应用支付宝的蚂蚁金服宣布，把支付宝升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化，并立下“未来三年，携手5万服务商帮4000万服务业商家完成数字化升级”的目标。
这是继商务部呼吁“积极推动生活服务业数字化建设”后，首个响应号召的大型互联网平台。这一响应第一时间表明了企业主动回应政策关切，承担社会责任的姿态，也传递出全面转型数字生活平台，助推服务业数字化浪潮的决心。
应当看到，虽然我国服务业需求强劲、市场规模庞大，但总体发展层次依旧较低、服务功能有限、开放程度不高。推动服务网络化、平台化、智能化，加快服务业数字化变革，既是着眼于当前的及时之需，也是谋划于未来的长远之策。这有利于完善服务业功能，促进产业结构升级，更有利于回应人民群众对美好生活的期待。
当下，抗击新冠肺炎疫情已进入新的关键阶段。推动服务业数字化进程，全面转型数字生活平台，就是助力服务业高质量发展，打造新的经济增长点。
疫情当前，诸如外卖送菜、小程序点餐、无接触配送等新服务模式迅速走红，满足需求、保障民生的同时，也给行业和企业带来新的发展机遇。“美菜商城靠支付宝小程序解决百万家庭买菜难题”、“朗新云筑快速上线社区防疫解决方案，让2000个小区防疫无忧”、“完美校园解决上千所高校健康打卡刚需，日活提升20倍”……依靠支付宝平台的强大数字化优势，入驻商家的流量、技术、服务、保障、体验等获得“一条龙”解决。假以时日，当数字经济平台成为带动生活服务业数字化升级的核心动力，必将助推服务业升级和高质量发展，成为新的经济增长点。
而从长远看，服务业数字化升级既是大势所趋，也是疫情后稳经济、稳就业的关键一招。当前，我国社会的消费渠道、生产模式和发展理念正在发生深刻变革升级。一方面，我国拥有14亿人口，其中中等收入群体达4亿多人，人均GDP超过1万美元，对高品质生活和多样化服务的需求非常强盛。而另一方面，当前受到疫情冲击影响的行业企业不少，这些行业企业的生存经营状况密切相关，经济发展和就业稳定面临一些挑战。支付宝全面转型数字生活平台，以大量数字基础设施助推数字化进程，将有效粘合多个关联产业链条。百川汇流，聚沙成塔。稳经济、稳就业的同时，将缓解市场供需不平衡，助推经济转型升级。
步入新时代，数字化变革激发服务经济新活力。满足人民对美好生活的需要，亟需在政策指引和企业努力下，进一步优化提升供给体系。主动出击、主动变革，杜绝“等靠要”，就能创造新机遇、带来新供给。服务业数字化回应人民美好生活的期待，中国经济的发展才更有韧性和活力。（盛云风）
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