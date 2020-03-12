原标题：七年来我国农村贫困人口累计减少9300多万

光明网讯（记者 赵艳艳）3月12日，国新办就决战决胜脱贫攻坚有关情况举行新闻发布会。会上，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富介绍了国务院扶贫办落实习近平总书记要求决战决胜脱贫攻坚工作的有关情况。

3月6日，在新冠肺炎疫情防控的关键时刻，在中国打赢脱贫攻坚战还有300天的时间节点，习近平总书记召开了决战决胜脱贫攻坚的座谈会。这次座谈会是习近平总书记六年来召开的第七次座谈会，也是规模最大的一次座谈会。全国开到了各省、自治区、直辖市，中西部向中央签署脱贫攻坚责任书立下军令状的22个省一直开到了县。在这次会议上，习近平总书记充分肯定了脱贫攻坚取得的成绩，深刻分析了脱贫攻坚面临的问题和挑战，对决战决胜脱贫攻坚、做好收官之年的工作作出了新的部署，提出了严格的要求。

可以说，这次座谈会对全面完成脱贫攻坚任务，坚决打赢脱贫攻坚战指明了方向。这次会议也是对全党、全社会发出的脱贫攻坚总攻动员令，吹响了脱贫攻坚的总攻冲锋号，是做好脱贫攻坚收官工作的基本遵循和行动指南，体现了党中央统筹疫情防控和脱贫攻坚以及经济社会发展各项工作的安排部署，体现了党中央疫情防控和脱贫攻坚两手抓、两手硬的部署，既彰显了习近平总书记作为人民领袖的为民情怀和责任担当，也彰显了我们打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战的坚定意志和坚强决心。

这次会议以后，国务院扶贫开发领导小组进行了工作的安排部署，国务院扶贫办会同有关方面细化落实举措，逐项拿出工作清单。各地区和中央国家机关各有关部门都做了大量的工作，现在都在抓贯彻落实。可以说，形成了一个比学赶超、狠抓落实的新局面和新热潮。我们坚信，有习近平总书记的举旗定向、亲历亲为，有党中央、国务院的坚强领导，一定能够打赢疫情防控阻击战，打赢脱贫攻坚战，全面完成脱贫攻坚任务。

刘永富简要介绍了脱贫攻坚的进展和下一步的工作安排。大家都知道，中国共产党和中国政府在2015年明确提出了脱贫攻坚的目标任务，就是到2020年实现现行标准下贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。经过了七年多的精准扶贫，特别是四年多的脱贫攻坚战，现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到去年底的551万人，贫困县从832个减少到今年的52个，可以说接近完成脱贫攻坚的目标任务。贫困群众的收入大幅增长，贫困地区贫困群众的生产生活条件明显改善，贫困地区的经济社会发展明显加快，中国减贫治理能力显著提升，取得一系列的成绩。

下一步，国务院扶贫办将按照党中央的部署，按照习近平总书记提出的要求，一是要积极应对好疫情对脱贫攻坚的影响，把疫情对脱贫攻坚的影响降到最低，绝不能因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。重点做好贫困劳动力的外出打工；开展消费扶贫行动，做好农产品特别是扶贫产品的销售；做好扶贫项目的开工复工，力争在上半年完工。二是要完成剩余的脱贫任务。对没有摘帽的52个县和2707个贫困村中任务比较重的1113个贫困村实施挂牌督战，确保按期脱贫摘帽。三是要巩固脱贫成果。已经脱贫的9300多万贫困人口，有一部分是不稳固的，是比较脆弱的，要防止他返贫。

另外，有一些边缘户，接近贫困户水平，要防止他掉入贫困。要抓好这方面的工作，重点是对已经脱贫的要继续做好产业扶贫、就业扶贫和易地扶贫搬迁贫困人口的后续帮扶工作。同时，对容易返贫和可能致贫的，建立贫困监测和帮扶机制，把事前的预防和事中的帮扶做起来，防止返贫和产生新的贫困。

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