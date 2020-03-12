原标题：国务院扶贫办：逐步规范公益岗位设置 以工代赈帮扶贫困群众

光明网讯（记者 陶媛）3月12日，国新办就决战决胜脱贫攻坚有关情况举行新闻发布会。国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在会上表示，脱贫攻坚以来，我们每年都进行贫困监测。据统计，有返贫风险的是200万人左右，有致贫风险的是300万人左右，一共500万人左右，再加上2019年底剩余的500万贫困人口，实际上今年的任务是1000万人左右。

刘永富介绍，现在一些地方设置了临时公益岗位，这在全国也是普遍的。在攻坚期内设置一些公益岗位，把政府投资的一些民生项目，以“以工代赈”的形式让贫困群众去做，让他们劳动获得收益，这是各地成功的做法。这个做法我们还要坚持，但要逐步完善公益岗位设置，确实有公益事业的需要才能去设公益岗位，设了公益岗位必须要有公益活动，贫困群众要去劳动。有些地方把公益岗位变成了一种福利，这不行，所以要逐步规范。

在脱贫攻坚的过程中，在全国贫困村建了几万个村级光伏电站，每个电站300KW左右，每年收入20多万，把这个收入作为村集体的收入。在开始时，有的地方就是直接给贫困户发钱，现在我们让他“拐弯”，设置公益岗位，让贫困户、半劳力、弱劳力去干活，少则每个月五六百元，多则千八百元，去干公益的活儿，这样解决了公益事业的需要，比如护路、护老、保洁等公益活动。今年由于有疫情的影响，这方面还要加大力度，村级光伏电站的收益80%要用来设置公益岗位。所以这个做法我们是提倡的，但是要逐步规范，防止出现政策“养懒汉”的情况。

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