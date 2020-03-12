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国务院扶贫办：聚焦深度贫困地区 带领551万贫困人口年底脱贫摘帽

2020年03月12日15:31  来源：光明网
 
原标题：国务院扶贫办：聚焦深度贫困地区 带领551万贫困人口年底脱贫摘帽

光明网讯（记者 冯浩）3月12日，国务院新闻办公室就决战决胜脱贫攻坚有关情况举行新闻发布会。国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在会上表示，剩余的52个贫困县、2707个贫困村和551万贫困人口没有脱贫，这是我们今年要完成的任务。

刘永富指出，在脱贫工作依次推进过程中，暴露了深度贫困地区难度比较大的问题。2017年6月23日，习近平总书记在山西太原召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会，确定了“三区三州”作为我们工作的重点。“三区三州”外又确定了169个深度贫困县作为工作的重点。各方面加大了支持力度，加大了工作力度，到去年年底还剩52个贫困县、2707个贫困村和551万人没有脱贫。

习近平总书记提出，对这52个县和2707个村中任务比较重的1113个村实施挂牌督战，实际上是深度贫困地区的再深度，一层一层逐步推进。国家挂牌督战，要求所涉及到的7个省要制定实施方案，挂牌督战的县、村都要制定作战方案，要完成脱贫攻坚任务。

刘永富表示，“三区三州”在2013年是532万贫困人口，在山西太原座谈会后，我们制定了深度贫困地区的脱贫攻坚实施方案，是2018-2020年三年规划，现在执行两年了，到去年底规划的项目已经完成了85%，资金到位95%，接近完成。2013年建档立卡时贫困人口是532万人、贫困发生率是25.5%，到2017年底制定这个方案的时候是305万人，两年下来现在还剩43万人，贫困发生率降到了2%。深度贫困地区下降的速度是快于西部地区的，2013年到2017年贫困发生率下降了11个点，2018、2019两年下降了12.6个点，速度在加快。所以我们坚信越来越聚焦的这52个县、1100多个村，按照这种抓法，加大支持力度，加大工作力度，能够在今年年底脱贫摘帽。

(责编：冯粒、曹昆)
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