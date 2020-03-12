发挥税收职能作用 助力长三角按下复工复产“加速键”

人民网北京3月12日电 （记者 车柯蒙）长三角是我国经济最具活力和潜力的区域之一，也是经济发展的“先行军”和“发动机”。新冠肺炎疫情发生以来，长三角地区税务部门充分发挥税收职能作用，坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，千方百计推动企业复工复产按下“加速键”。

企业有生产就会有销售，有销售就要开具增值税发票，从这个意义上讲，税收大数据特别是增值税发票数据，具有客观、全面、及时反映企业复工复产和经济运行情况的独特优势。国家税务总局增值税发票最新数据显示，2月24日起，长三角地区企业复工复产发生的实际销售明显提速。三月份首周长三角地区开票企业数量环比上周提升16.9个百分点，开票金额提升3.7个百分点，复工复产大潮已全面开启，生产活动正在积极有序回归常态。

打通产业链条“微循环”

产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转，因此打通产业链条上的“毛细血管”、加强上下游“产销对接”是加速复工复产的破题之法。长三角地区税务部门发挥大数据优势，深入分析企业运行动态，坚持“一企一策”，切实解决企业面临的供应链阻塞困难。

宁波一象吹塑家具有限公司主营塑料折叠桌椅，受疫情影响出现焊管等原材料短缺现象。公司负责人坦言，预计有300万美元的产品不能如期完工，面临订单逾期风险。了解情况后，宁波余姚市税务部门依托税收征管信息系统检索品目为“焊管”的数据，通过票流分析归集企业名单，帮助该公司确定新的原料供应商，目前400吨焊管已到位，解了企业燃眉之急。

在江苏常州，税务部门获悉梅特勒-托利多（常州）精密仪器有限公司面临上游厂家无法供货的窘境后，运用大数据检索关键词“传感器电缆”，筛选形成供货商名单，确保企业供应端正常运转。企业财务负责人表示：“税务部门的精准服务令我们十分感动，为税收大数据点赞！”

针对企业复工复产困难，浙江省税务部门选优配强驻企服务员，在做好自身防护的前提下，进企业、入车间开展服务。在浙江汉朔电子科技有限公司复工前一天，嘉兴市税务局获悉企业价值3500万元的70万件产品有延误风险，驻企干部立即协助联系物流资源，最终将这批产品顺利发出。目前，浙江税务系统已派出驻企服务员1794名，服务企业1.1万多户，收集问题4200多个，已帮助解决3700多个。

“我们唯一的供货商尚未复工，库存原料只够用10天，如果再找不到新的供应商就只能停产。”苏州常熟欧泰克建筑节能科技有限公司负责人金承哲很着急。在向税务部门反馈复工需求后，常熟市税务局利用大数据进行增值税发票品目分析匹配，当天就为企业找到安徽、浙江等地的9家供应商。

据悉，为助力企业复工复产，苏州常熟市税务部门自主开发企业需求调查微信小程序，推送给1500多户规上企业，采集需求878条。同时，与当地发改、工信等部门建立信息传递机制，收集企业需求174条。“我们按照数据服务大局要加力的要求，努力构建税收数据服务地方经济发展的联动机制，为企业发展畅通原材料、人力资源、物流融资等渠道提供更多信息支持，让税费优惠政策更好服务企业发展。”苏州常熟市税务局局长陶枫表示。

畅通资金链“御风险”

随着企业复工复产，成本上升、资金紧张等难题困扰着经营者。连日来，国家聚焦疫情防控关键领域和重点行业，出台了系列税费优惠政策。长三角地区税务部门及时了解企业经营情况和涉税诉求，通过网上、线上手段开展精准服务，为企业纾困解难。

交通运输等行业与群众生活密切相关，受疫情冲击也最直接。突如其来的疫情给上海衡建旅游汽车服务有限公司带来很大压力，总经理李慧敏介绍：“政策一出台就接到税务部门电话，告知1月的班车服务可免征增值税3万余元！”

铜陵禾田中药饮片股份有限公司入选安徽省肺炎疫情防控重点保障企业名单，公司日产抗病毒类中药饮片10多吨，并为抗疫捐资6万多元。当地税务部门为其量身定制税费优惠政策清单，并提供远程辅导。“至少可以减税20多万元。”董事长何生表示，税收政策让企业倍感温暖。

想企业之所想，急企业之所急。在落实好国家各项税费优惠政策的同时，长三角地区税务部门还积极配合当地党委政府，为支持复工复产打出“组合拳”。受疫情影响，苏州常熟市支塘镇一家纺织技术公司出现资金短缺。“看到税务局推送需求调查表，抱着试试看的想法就填了资金困难。”财务负责人梁会计表示，“没想到第二天常熟市农商行就反馈说有一款税银贷产品‘税赢通’，因为我们纳税信用一直是A级，参照企业经营数据，可以提供300万元无抵押贷款，一下解了燃眉之急。”

在宁波，税务部门配合当地党委政府，出台《关于疫情防控期间进一步支持我市外贸企业渡过难关的若干意见》等文件，积极推广“非接触式”出口退（免）税服务。2月份，累计为出口企业办理退（免）税46亿元，为外贸发展注入强心剂。

在税费政策助力下，长三角企业正化危为机、迎难而上。在南京高速齿轮制造有限公司生产车间，机床正全速运转。“今年公司订单额突破100亿元，同比增长25%，复工率达98%。”企业总经办主任张伶介绍，税务部门搭建征纳沟通智能化平台，并开展“滴灌式”宣传辅导，为企业复产稳产增产注入强大动力。

便利办税缴费“非接触”

当前正值企业复工复产期，又是战“疫”关键期，如何确保疫情防控和办税缴费“两不误”？这既是挑战题，也是必答题。长三角地区税务部门把拓展“不见面”办理作为破题致胜的关键，积极推广“非接触式”服务，最大程度便利企业办税缴费。

近日，天合光能股份有限公司有一笔股权转让业务急需办理，受疫情影响出行不便，急坏了财务经理陆娟。在税务部门短信提醒下，陆娟通过常州市税务局预约办理，使用在线审核等非接触方式，在两个工作日内办完了业务。“没想到不跑办税厅，事情也能顺利办好。”陆娟感慨道。

为保障企业复工复产中发票供应，上海税务部门创新推出发票“非接触式”领用“网上办、免费送、安全达”。明治制果食品工业（上海）有限公司是上海首家试点并成功凭密码收取配送发票的纳税人。

头天下午在电子税务局完成了发票申领操作，次日一早明治制果财务朱美青的手机上便收到了一条来自中国邮政的密码通知短信。不久后，邮政工作人员送票上门，并与她本人当面办理了密码签收手续。“税务部门的发票配送服务非常精细，配送费用全免，密码投递服务，细节考虑非常完善，连快递发票的安全问题都考虑到了。”朱美青表示。

在如今的长三角，“非接触式”服务已成为企业办税优选。复工当前，浙江海力生制药有限公司发票吃紧，会计赵晓敏通过电子税务局申领20份专用发票，第二天就收到了邮寄发票。据悉，舟山市税务局联合邮政部门推行发票网申寄递服务，减少纳税人往返次数95%以上。

(责编：车柯蒙、孙阳)