深圳推210项优化营商环境任务清单

本报深圳3月12日电 （记者吕绍刚）11日，深圳市政府召开发布会，对《深圳市2020年优化营商环境改革重点任务清单》（以下简称《重点任务清单》）的内容进行了解读。
《重点任务清单》被誉为优化营商环境的“深圳一号改革工程”，涉及商事登记、工程建设项目审批、市政设施接入服务、不动产登记、企业融资、跨境贸易、法治保障、政务服务、知识产权保护和运用、市场监管等14个重点领域，共提出210项具体改革举措。
据介绍，《重点任务清单》将围绕“一网通办、智慧秒批、精准服务”的全新服务理念，从企业和群众的角度出发，全面提升政务服务便利度和精准度，推进资源要素市场化高效配置，增强公开透明市场化环境和法治保障水平，坚持“改革先行”“法治先行”“智慧先行”“信用先行”等4个先行。
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