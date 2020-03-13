减费红包暖心 用电保障安心

“用电成本降了，经营压力小了。”2月12日，浙江开氏实业有限公司工作人员项军收到了来自国网杭州市萧山区供电公司的用电建议。“发来的单子上标注着当日用电量等多个数据，供电公司据此建议我们先暂停一台16000千伏安容量变电器。”随后，项军通过手机APP很快完成了相关业务办理，“这可以每天省下1.6万元的基本电费。”

减费红包精准送达，靠的正是让数据说话、让数据跑腿。日前，国网杭州市萧山区供电公司依托电力大数据，形成企业复工电力指数，实时反映疫情期间当地企业复工复产情况，在为政府部门提供数据支撑的同时，推出“一企一画像”精准服务，为复工企业及暂未开工企业量身定制用电方案，降低企业用电成本。

“企业复工电力指数有助于我们精准施策，有力推动企业复工复产。”萧山区副区长倪世英说。

2月，杭州市萧山区部分企业陆续恢复生产。国网萧山区供电公司编制的《疫情防控期间萧山企业复工生产情况分析报告》成为政府部门分析企业复工复产情况的数据参考。

“以2月27日为例，萧山区企业复工电力指数为75.28，环比提升3.16，这意味着萧山区企业复工复产水平正稳步上升。”国网萧山区供电公司副总经理杨文斌介绍，“我们从规模以上企业、重点相关行业等维度，每日分析萧山区6300多户专变用户用电情况，综合计算复工电量比例和复工用户比例，形成企业复工电力指数。”

据介绍，国网萧山区供电公司还对萧山区各镇街形成“一镇一指数”，对工业、建筑业等形成“一行业一指数”，通过横向比较分析，反映不同地区和行业复工情况。“企业复工电力指数还可以对疫情防控相关的重点保障行业进行单独分析，为政府部门部署疫情防控和企业复工复产工作提供数据支持。”国网萧山区供电公司营销部主任李国庆表示。

数据分析精准，减费举措到位。据了解，为缓解企业经营压力、助力企业复工复产，国家电网在2月1日至6月30日政策执行期间，将减免非高耗能大工业企业和一般工商业企业电费的5%。数据显示，此项政策将惠及萧山区2600余户大工业企业用户和71600余户一般工商业企业用户，预计将为相关企业减少电费支出约1.7亿元。目前，国网萧山区供电公司已累计为265户用电企业办理相关减费业务。

“今日对萧山区第一人民医院供电线路进行了专项巡视，并安排了一辆应急发电车24小时待命。”“今日对萧山区疾控中心供电线路进行了专项巡视。”……在微信联络群里，国网萧山区供电公司工作人员每天定时通报用电保障巡检情况。

据了解，为保障萧山区疾控中心及定点诊治医院等供电安全，国网萧山区供电公司制定供电保障方案，组建24小时在线的“供电管家”队伍，及时排除疫情防控重点单位用电隐患。同时，针对防护用品生产企业、机场、物流公司等，开展24小时用电负荷监控，确保供电稳定。

“医护人员在战疫一线守护患者，我们能做的就是坚守岗位，做好用电供应和保障。”国网萧山区供电公司湘湖供电所工作人员郭灿林说。最近，郭灿林和同事每天都会前往萧山区疾病预防控制中心、萧山区第一人民医院等开展专项用电检查，对照用电检查工作单所列的数十个项目，逐项核查电力设备运行状态。

供电保障有力，用电服务暖心。目前，浙江超九成的供电营业厅已恢复对外营业，以满足复工复产企业线下业务办理需求，同时引导用户通过“网上国网”APP或自助设备办理业务。数据显示，2月以来，国网萧山区供电公司已受理用电报装申请193户，收费17433笔。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)