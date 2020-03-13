人民网>>财经

打赢脱贫攻坚战，中国有信心（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（24））

本报记者 孔德晨

2020年03月13日05:40  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近期，甘肃省平凉市静宁县在做好疫情防控工作的同时，积极推动县内扶贫车间复工复产。截至目前，全县57家扶贫车间已有39家恢复生产，吸纳带动了536名贫困群众在家门口就业，增收致富。图为静宁县城关镇的村民在当地一家扶贫车间缝制衣服。
　　王 毅摄（人民视觉）

　　今年能否实现现行标准下贫困人口全部脱贫？脱贫攻坚战能否取得全面胜利？3月12日，国务院扶贫办主任刘永富在国家新闻办举行的新闻发布会上表示，打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，中国有坚定意志和坚强决心，绝不会因为疫情影响脱贫攻坚目标任务的实现。

　　已有9300多万人脱贫

　　据介绍，自2015年明确提出到2020年实现现行标准下贫困人口全部脱贫的目标以来，中国已有9300多万人脱贫，解决了区域性整体贫困。“经过了七年多的精准扶贫，特别是四年多的脱贫攻坚战，现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到去年底的551万人，贫困县从832个减少到今年的52个，可以说接近完成脱贫攻坚的目标任务。”刘永富说。

　　距离全面完成脱贫攻坚任务还有不到300天的时间，刘永富坦言，疫情对脱贫攻坚的影响是比较明显的。他介绍，许多贫困家庭主要靠打工为生，去年贫困人口跨乡打工人数为2729万，受疫情影响，到3月6日，打工人数为1420万，占去年实际打工人数的52%，比往年略低一些。“但是疫情好转、政府采取了一些措施之后，出去打工的速度在加快，2月28日到3月6日这一周时间里，打工的人数增加了300万。我们预计还将提速。”刘永富说。

　　扶贫产品的销售、春节期间的旅游、扶贫项目开工也受到了影响。“许多扶贫项目关系到老百姓的行路、生产、饮水，这些都是在村组里面实施的。”刘永富说，“到3月6日，三分之一的扶贫项目已经开工，现在这项工作速度也在加快。”

　　刘永富说，“我们不会因为疫情的影响改变我们完成任务的决心和信心。主要任务已经基本完成，我们对巩固住成果、如期完成任务还是有信心的。”

　　脱贫标准不会改变

　　目前，中国仍有52个贫困县、2707个贫困村和551万贫困人口没有脱贫，受疫情影响，现行脱贫标准是否会发生改变？

　　刘永富表示，今年虽然受到了疫情的影响，但是中国现行脱贫基本标准不会变，不会降低，也不会拔高，要坚持这个标准不动摇。

　　据了解，中国的脱贫标准是一个综合性的标准，包括“一个收入、两个不愁、三个保障”概括。

　　“一个收入”即国家的收入标准，2011年的不变价农民人均年收入2300元，按照物价等指数，到2019年底现价是3218元，计划到今年是4000元左右。根据目前建档立卡的信息，已经脱贫人口的收入人均都在9000元以上，剩余贫困人口人均收入在6000元以上。

　　“两个不愁”指不愁吃、不愁穿，“三个保障”是义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。

　　其中，教育扶贫方面，义务教育阶段失学辍学儿童已明显减少。基本医疗保障方面，通过建设县医院、乡镇卫生院、村卫生室，目前所有的村都有了卫生室和村医，能够保障贫困人口有地方看病、看得上病。基本医疗保险、大病保险和医疗救助三项制度也已建立起来。住房安全保障方面，已解决了800多万贫困户的住房安全问题。

　　“剩余的52个贫困县、2707个贫困村和551万贫困人口没有脱贫，这是我们今年要完成的任务。”刘永富介绍，自2017年确定“三区三州”为工作重点以来，国家制定了深度贫困地区的脱贫攻坚实施方案，目前已执行两年。2013年建档立卡时“三区三州”贫困人口是532万人、贫困发生率是25.5%，到2017年底制定这个方案的时候是305万人，目前还剩43万人，贫困发生率降到了2%。“我们坚信，这52个县、1100多个村按照这种抓法，加大支持力度，加大工作力度，能够在今年年底脱贫摘帽。”

　　扶贫工作不会停止、不会结束

　　保持脱贫成果持续稳定、有效防止返贫是当前脱贫攻坚工作的一个重要任务。刘永富介绍，这几年返贫人口从2016年的60多万减少到2017年的20多万，到2019年只有几千人，脱贫的质量越来越高。

　　防止返贫，要坚持不懈地发展产业，保证农民工能够出去打工，增加收入。“农民尤其是贫困人口出去打工，是减贫见效最快的一个手段，我们要提供各方面帮助，让他们出去打工，获得稳定的收入。”刘永富表示，除此之外，还要抓好易地扶贫搬迁后续扶持。目前，已搬迁了近1000万的建档立卡贫困人口，还有近500万同步搬迁非贫困人口。

　　完成脱贫攻坚战，是否意味着扶贫工作可以结束了？

　　刘永富表示，脱贫攻坚是一个特定的含义，要解决的任务就是消除中国几千年以来没有解决的绝对贫困问题，这是历史性的。“不是说绝对贫困消除了，中国就没有贫困了，完成这个任务以后，中国的扶贫工作将由解决绝对贫困转向缓解相对贫困。”刘永富说，“我们还要解决发展差距的问题，防止产生两极分化，实现共同富裕。扶贫工作不会停止，不会结束，还会继续做下去。”

(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved