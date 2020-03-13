医用防护服最大日产能超84万套（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月12日电 （记者邱超奕）截至3月11日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例14831例，其中重症病例4257例，累计治愈出院病例62793例，累计死亡病例3169例，累计报告确诊病例80793例，现有疑似病例253例。武汉新增确诊病例8例，降至个位数；湖北除武汉以外地市，连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。
国务院联防联控机制12日召开新闻发布会。国家药监局药品监管司司长袁林说，截至3月11日，全国共有医用防护服医疗器械注册证216张，因疫情防控应急审批新增加175张；现有相关生产企业184家，应急审批的企业新增143家，最大日产能达84.2万余套。此外，国家药监局还开展了疫情防控用药专项产品抽检。截至3月11日，已完成2532个批次检验，总体合格率达到99.88%，对不合格批次产品已及时采取控制措施并依法处置。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】