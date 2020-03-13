援企政策统一适用于外企

本报北京3月12日电 （记者陆娅楠）国家发改委日前印发《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》，部署11项稳外资工作。要求各地积极帮扶外资项目和外资企业复工复产，对不同阶段项目分类指导、精准帮扶，推动外资企业及产业链协同复工，各项援企政策统一适用于外资企业。

加强重大外资项目跟踪储备。对于制造业、高技术服务业总投资10亿美元以上在谈、签约、在建外资项目，符合条件的将按程序纳入重大外资项目工作专班协调。技术先进、医疗防疫、关键领域或中西部地区、东北地区的项目，可适度放宽规模。简化外资项目核准手续，推行不见面办理及疫情期间容缺受理。优化鼓励类外资项目进口设备免税确认流程，取消省级以下转报环节，多种方式保障疫情期间加快办理。

《 人民日报 》（ 2020年03月13日 02 版）

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