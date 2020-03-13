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小口罩 大产能（微观）

——抗疫细节中的发展潜能①

石  羚

2020年03月13日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　一滴水可以折射太阳的光辉，一朵花可以见证春天的绚丽。在我们身边，从一件商品、一次出行，到行业里的一次创新、一点改变，再到统计图表中的一组数值、一个拐点，都折射着中国发展的蓬勃生机。今天起，本版推出“微观”栏目，和读者一起，以小切口打开大视野，用生动细节拼贴斑斓图景。本期推出“抗疫细节中的发展潜能”系列。

　　——编  者  

　　

　　一条生产线日产120万只口罩，相关企业半天拿到生产许可……随着各地有序复工复产，口罩等医疗物资的生产不断提速。小小一只口罩，既是医务人员抗击疫情的装备、保护群众健康的盾牌，也见证着“中国制造”的强大能力。

　　除了口罩厂家提能扩产，不少其他企业也纷纷应急转产，参与到口罩生产中，填补需求缺口。上汽通用五菱组建全自动口罩生产线，实现从造汽车到造口罩的“跨界转身”；比亚迪宣布援产医疗物资，首批口罩于2月17日量产；国机集团所属的恒天嘉华由无纺布生产转产医用口罩，每天生产口罩百万余只……一些服装、食品乃至汽车、电缆制造等企业重组产能，全力保障口罩供应。目前，我国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。

　　面对假期过后的用工、物流困难，面对口罩行业前期投入大的状况，一个个企业“紧急转身”，肩负起确保物资供应的重任。有企业在网上发布“我有熔喷布，谁有口罩机”的“英雄帖”，有企业发出“人民需要什么，我们就造什么”的誓言，彰显出共克时艰的责任担当。

　　小小一只口罩，关联产业链各环节，涉及数百项产品，哪一环节出问题都会影响生产进度。除了少数具备产品设计、装备研发、原料渠道、人力储备等全链条能力的大集团可以自行生产外，更多企业开启了口罩生产的合作模式。重工企业研发口罩机，汽车企业贡献出原本用于生产隔音棉的聚丙烯材料，纺织企业提供厂房和技工……各企业有设备出设备、有原料出原料、有工人出工人，凝聚起齐心抗疫的生产合力。

　　非常时期的扩能速度、转产能力，源自“中国制造”的灵活性。有关部门开设资质审批“绿色通道”，加大对企业扩能项目的支持力度；企业应时而动，迅速打通口罩产业链上下游，折射出制造行业的快速反应能力。正如学者指出，无数个分工专业的企业在中国形成一个庞大高效的供应链网络，可以随着市场需求的变化而迅速重组配套。“中国制造”为疫情防控提供了重要支撑，成为打赢疫情防控人民战争的坚强保障。

　　至于有人担心的疫情过后产能过剩的问题，国家发展改革委相关负责人明确表示，将由政府收储富余产量。不少企业也表示，将根据供需变化做好再转产准备。无论是顺势转型、打造口罩品牌，还是再次转产、寻找发展机遇，相关企业都在国家发展大局和自身成长脉络中不断调整定位、提升能力，让“中国制造”立于不败之地。

　　

　　【观点摘录】

　　企业具备一定的跨界实力和优势，拥有一定的协同能力，加之平常做足了准备，具有一定的底气，因而可以快速响应和转产。

　　——《工人日报》  

　　企业应急转产的经验，是此次抗击疫情的宝贵实战经验，会成为国家公共卫生应急管理体系的重要组成部分。

　　——《解放日报》  

　　资源得到迅速且有效的配置，也离不开强大的动员与组织能力。

　　——《广州日报》


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 05 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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