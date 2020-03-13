依法严查哄抬熔喷布价格违法行为

本报北京3月12日电 （记者罗珊珊）记者日前从国家市场监管总局获悉：针对哄抬熔喷布价格违法行为，市场监管总局高度重视，联合公安部依法查处扰乱熔喷布市场价格秩序的违法行为，坚决斩断哄抬熔喷布价格的违法链条。
3月7日，市场监管总局对深圳市缤纷时尚运动用品有限公司立案调查。经查，东莞市大成过滤材料有限公司在上游原材料价格未明显上涨的情况下，以每吨18万元的价格将熔喷布出售给自然人饶某；饶某转手以每吨30万元的价格出售给深圳市缤纷时尚运动用品有限公司；深圳市缤纷时尚运动用品有限公司再以每吨45万元的价格售出。
3月10日，市场监管总局对深圳市恒艺数码印花有限公司立案调查。经查，2月15日，该公司从湖北省某公司以每吨9万元的价格购进一批印度产熔复合无纺布，分别以每吨16.5万元、17万元、26万元的价格出售给赣州市安远县、佛山市、深圳市等地企业。3月2日，深圳市恒艺数码印花有限公司以利润平分为条件，按每吨10万元的价格出售给东莞市得米纳米科技有限公司，后者再以每吨20万元的价格售出。
这几起案件中，不法经营者层层加码，投机涨价、抬高熔喷布价格，涉嫌构成哄抬价格违法行为，市场监管总局依法对相关企业和个人立案调查。涉嫌犯罪的，将移送公安机关追究刑事责任。
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