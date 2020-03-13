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线上看展览、线上大师课、线上音乐节

他们在“云端”起舞（解码）

本报记者  银  燕  曹玲娟  魏  薇

2020年03月13日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　图为上海芭蕾舞团线上“公益公开课”录制现场。
　　上海芭蕾舞团供图

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　　受疫情影响，展览、演出无法与观众见面，但博物馆、文艺院团在“云端”探索出了许多新方式。“云游览”“云练功”等屏幕间的交流互动，带来意想不到的收获。“云端”的尝试也让他们思考，如何利用新技术、新手段，提高自身“能见度”，为观众提供更好的观展、观演体验，也为今后发展积累更多经验。

　　

　　“大家现在看到的这块壁画砖，是一个1700多年前甘肃河西地区的邮差形象，这个人有眼有鼻，唯独没有嘴巴，这是提示邮差要守口如瓶。”在2月23日上午两个小时的直播中，来自甘肃省博物馆的讲解员王雪麟带着全国几十万网友，参观了甘肃省博物馆丝绸之路展厅以及彩陶文化展厅。

　　这一天，包括甘肃省博物馆在内的全国八大博物馆通过淘宝进行直播，仅半天时间，“客流”就达千万人次。“当天，我们馆办了两场直播，实时在线人数达90多万，是我们去年全年观众总数的半数以上，点赞数超过了50万。线上直播不仅给大家提供解锁甘博的新方式，也为文物数字化平台搭建提供新思路。”甘肃省博物馆副馆长史册说。

　　弹幕互动、科普揭秘，“见面”方式多样

　　由于线上参观最大程度降低了对文物的损害，很多国宝真品都能无压力地展示在千万人面前。这次，甘肃省博物馆特意拿出了此前极少亮相的铜奔马“马踏飞燕”真品，让大家一饱眼福。

　　敦煌研究院同样参与了此次“云游博物馆”直播活动，1985年就进入敦煌研究院开始临摹壁画的牛玉生是这次的主讲人。不同的是，敦煌研究院采用科普的方式，由牛玉生在现场直播壁画临摹的方法、揭秘壁画绘制过程，展现了游客日常看不到的敦煌莫高窟。

　　用脱口秀的方式介绍碑林名碑、探秘良渚遗址、深度挖掘国宝背后的故事、科普文物修复……众多博物馆在“云端”探索有趣有益的形式，寻找更多与大家“见面”的机会。有网友调侃，这是“真正的自由行”。“游客在线下游览时只能听讲解，但在直播间里，他们可以随时‘插话’。数据显示，人们参加淘宝直播的‘云春游’时，平均每人发表了6条评论，各种‘神弹幕’层出不穷。”淘宝直播云工作项目组成员鹿迷说。

　　受疫情的影响，博物馆、剧院、音乐厅等文化场馆都处于闭门状态。据中国演出行业协会的不完全统计，仅3月，全国就有近8000场次演出被取消或延期，直接票房损失超过10亿元。

　　虽然演出按下了“暂停键”，但许多舞团、剧团和观众的“约会”，在以另一种方式继续。2月29日，上海芭蕾舞团的“公益公开课”开讲。这是舞团的王牌公益项目，自2017年初开办就火爆芭蕾圈，截至今年1月，已风雨无阻地举办了31期。2020年春节后的首期公开课，大家不再需要“秒杀”参与名额，线下的授课模式也变为线上的“见屏如面”。上海芭蕾舞团团长辛丽丽亲自为大家上芭蕾基训课，从把杆的慢板、快板到中间区域的小跳、中跳，首席演员范晓枫、吴虎生等都在现场做出了专业示范。当天，89.8万人次收看了这堂“大师课”。

　　觅得知音、开拓空间，“云端”收获满满

　　不管是上芭还是辛丽丽，线上授课都是新鲜的尝试。“40多年来，我上过很多课，却从来没上过网络公开课。本来不知道还能做这样的尝试，没想到大家特别喜欢，演员也很踊跃。”辛丽丽说，上芭在抖音的账号，开设两周就收获了近两万名粉丝，更新的视频点击量都不错，“这也是上芭在‘云端’的品牌树立。面对新领域时要把门打开，新的领域有新的活力，这样一步步走，路就越走越宽。”

　　同样首次试水上“云”的还有上海昆剧团。妇女节当天，他们精心策划了一场特别直播。跟着导演主播的脚步，绍兴路9号的上昆正门被推开，剧团的台前幕后以及昆曲的水袖、台步、妆容，将戏曲之美呈现得淋漓尽致。

　　这场直播也是上昆“出圈”的一次尝试。疫情的冲击使院团沉下心来思考，传统昆曲如何运用新载体获得新力量，提高“能见度”？围绕用户欣赏习惯对昆曲进行创意展现和表达；针对看直播的年轻受众，将昆曲元素与时尚元素相结合；特邀各行当明星讲师传授普及昆曲四功五法；以经典剧目视频为突破口，保持每日更新，用“云创作”“云练功”“云课堂”培育网生代的戏迷粉丝……精心筹划的线上内容不仅为宅家观众提供艺术享受，也让上昆收获新粉，探寻优秀传统文化传播和发展更广阔的空间。

　　而对于甘博等博物馆来说，文物数字化和线上传播是一直在做的，特殊时期的“云端”探索，带来的是“文物活起来”的更多新可能。

　　“云游览”可不是光靠手机和网络就能完成的，“最大的变化在于互动更多、人数更多，怎么逛、怎么讲都有差异。”王雪麟被选中做讲解，直播前做足了准备，“受展厅和收听效果的限制，平常带人讲解一般不超过30人，但在线直播时参与的观众很多，也有一些很关注文物历史的朋友，既要展现馆藏特色内容，又要注重针对不同观众的解答互动”。为了增强互动感，博物馆还准备了很多文物历史问题，以有奖问答的方式送出文创产品。一场直播下来，王雪麟收获满满，“交流互动的过程也是我自己调整学习的过程。”

　　反哺创作、积蓄热情，期待线下相见

　　“由于接待能力、地域等方面的原因，许多观众不能来实地参观。这次直播让我们意识到线上传播的重要性和明显优势。”史册说。在他看来，这些新技术、新手段可以吸引越来越多人走进博物馆，“现在，博物馆非常注重和受众的互动，线上和线下相融合，借助新媒体和新技术平台，用创意+互动，能够激发人们走进博物馆，探寻文物以及文物背后的故事，也能提供更好的线下参观体验。”

　　虽然是特殊时期的特殊尝试，但隔着一方屏幕和观众直接“相遇”，也在一定程度上反哺和激励着艺术家。京剧表演艺术家史依弘第一次在网上向大家展示基本功训练、无伴奏清唱，留言里想听的戏也会唱给大家听。没有舞台上的浓妆，和观众的距离反而近了。“京剧演员，扮上后就是剧中人，和观众是有距离感的。我不是很习惯素颜跟观众交流，但是没想到大家希望看到生活中的我。交流从舞台上变成网络上，也许是件好事，这样的交流方式让更多观众走近你，也愿意走进剧场。”

　　疫情期间，不少互联网平台还办起了“云音乐节”。中国广播艺术团青年男高音歌唱家马佳就参加了微博组织的“有我陪你线上音乐节”，不到两个小时的直播吸引了近300万人次观看，仅评论数就有11.7万条。身为“90后”的他喜欢“跨界”，也愿意拥抱新鲜事物。“线上的歌迷不受地点、门票等限制，能够让更多人听到你的音乐总是一件高兴的事儿。”

　　不过，马佳觉得，线上的观演还是很难取代线下的体验。“音响效果会大打折扣，用手机听到的音效和在现场肯定天差地别。另外，现场演出时可以和粉丝合唱，随时感受大家的反应，这是音乐人非常在乎的反馈。”

　　中国艺术研究院副研究员孙佳山也认为，疫情期间情况特殊，“云音乐节”完全取代线下音乐节不太现实。因为商业模式和收益等问题，一旦疫情过去，线下音乐节肯定还是主流，但这种尝试值得鼓励。“云端演出有一定的生命力，因为用户的在线观看习惯、文化娱乐消费习惯已经养成。未来的玩法肯定也会越来越多样，例如利用可穿戴设备等，体验感、参与感、代入感、真实感还会进一步提升。”


　　《 人民日报 》（ 2020年03月13日 12 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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