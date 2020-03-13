人民网>>财经

国务院联防联控机制新闻发布会透露

中国本轮疫情流行高峰已经过去

2020年03月13日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京3月12日电 （记者熊建）记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：3月11日，武汉新增确诊病例8例，已经降至个位数；湖北除武汉以外，所有地市已连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。国家卫健委新闻发言人米锋表示，总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。

　　“疫情发生以来，中方举全国之力，采取最全面、最严格最彻底的防控举措，为国内及全球其他国家和地区做好疫情防控准备赢得了宝贵时间。中方愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和人民健康高度负责的态度，加强与世卫组织、有关国家和地区有效合作，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。”米锋说。

　　国家药监局药品监管司司长袁林介绍，截至昨天，根据国家医疗器械应急审批程序，国家药品监督管理局已先后应急审批了16个新冠肺炎检测试剂，其中包括10个核酸检测试剂、6个抗体检测试剂。其中核酸检测试剂的日产能达到近260万人份，抗体检测试剂的日产能已经接近100万人份，扩大了新冠病毒检测试剂的供给能力，有力保障了疫情防控需求。

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved