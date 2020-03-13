中国本轮疫情流行高峰已经过去

本报北京3月12日电 （记者熊建）记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：3月11日，武汉新增确诊病例8例，已经降至个位数；湖北除武汉以外，所有地市已连续1周无新增确诊病例；湖北以外省份，新增确诊病例7例，其中6例为境外输入病例。国家卫健委新闻发言人米锋表示，总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。

“疫情发生以来，中方举全国之力，采取最全面、最严格最彻底的防控举措，为国内及全球其他国家和地区做好疫情防控准备赢得了宝贵时间。中方愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和人民健康高度负责的态度，加强与世卫组织、有关国家和地区有效合作，为全球共同抗击疫情作出中国贡献。”米锋说。

国家药监局药品监管司司长袁林介绍，截至昨天，根据国家医疗器械应急审批程序，国家药品监督管理局已先后应急审批了16个新冠肺炎检测试剂，其中包括10个核酸检测试剂、6个抗体检测试剂。其中核酸检测试剂的日产能达到近260万人份，抗体检测试剂的日产能已经接近100万人份，扩大了新冠病毒检测试剂的供给能力，有力保障了疫情防控需求。

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