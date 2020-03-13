中国外贸有积极向好因素支撑

近日，四川省华蓥市制定出台疫情期间帮扶企业25条措施，帮助企业按时完成外贸订单，保持经济运行平稳有序。图为在华蓥市丑米科技有限公司，工人在生产线上忙碌。

游 青摄（人民视觉）

3月12日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部外贸司、自贸区港司相关负责人就当前外贸领域热点问题答记者问。

最新数据显示，受春节因素特别是疫情影响，今年1—2月中国外贸呈现出对传统市场进出口下降，对东盟等新兴市场小幅增长；劳动密集型产品出口恢复较慢，机电产品好于整体；加工贸易降幅较深，一般贸易韧性强；各经营主体普遍面临困难挑战等特点。

商务部外贸司司长李兴乾表示，尽管整体运行承压，但中国外贸仍呈现出一些亮点：一是企业新兴市场开拓能力不断提升，对新兴市场出口占比提升3.7个百分点至51.8%；二是集成电路、汽车等部分高质量高技术高附加值产品出口逆势增长，分别增长10.5%和0.3%；三是大宗商品等进口保持增长；四是新业态新模式活力充沛，跨境电商充分利用线上下单、“不见面”交易等优势，化危为机，积极拓展业务，展现出较强的适应性和自主发展能力。

据介绍，基于对供给和需求形势变化的研判，当前中国政府贸易政策的核心是稳住外贸基本盘。

“疫情在境外一些国家和地区发展较快。短期看，对全球经济和产业链的影响不可避免，全球经贸增长面临一定压力，中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响，全球产业链供应链受到一定干扰。但中国外贸产业链结构完备、竞争力较强，与全球供应链的合作紧密稳固。我们将继续密切关注疫情发展和企业复工复产情况，加强分析研判，落实合规帮扶政策，支持企业抓紧复产达产。同时加强全球范围抗疫合作，努力将疫情对中国外贸和世界贸易发展的影响降到最低。”李兴乾说。

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