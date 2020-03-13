智能汽车是产业转型升级新引擎（专家解读）

经过近几年的快速发展，中国智能汽车产业在核心零部件与系统集成、信息交互、基础设施建设、高精度地图、测试区建设、人工智能技术方面均有一定突破，特别是在车路协同方面已经形成鲜明的中国特色。

但也要清醒地看到，中国智能汽车产业链整体仍相对比较薄弱，需要在《智能汽车创新发展战略》指导下，形成产业链突破。例如，在感知层面，中国已经实现毫米波雷达、激光雷达的量产，激光雷达达到国际领先水平。在智能计算平台层面，已经具有一定技术储备，譬如华为推出MDC600，地平线推出Matrix，总体来看还处于起步阶段。在智能操作系统方面，华为、BAT等积极布局，座舱操作系统初见成效，但自动驾驶操作系统方面，国内外进展比较缓慢。在车规级芯片层面，虽然企业在积极布局，但核心技术尚未形成重大突破。在网络通信层面，中国已明确蜂窝网络的发展路径，形成先发优势。

在当前产业环境发生深刻变化、汽车市场面临下行压力的情况下，《战略》出台正当其时。它明确了智能汽车强国目标，释放出支持加快智能汽车发展步伐的强烈信号，吹响了跨产业协同的冲锋号。

未来，我们应该紧跟国家战略发展规划，以创新驱动发展，一方面，充分发挥国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会的领导作用，明确相关部门职责及工作任务，统筹协调。

另一方面，充分发挥行业组织、研发机构、企业等的主观能动性，协同创新，合力突破共性关键技术。将集万千科技和新型业态于一身的智能汽车，发展成推动中国汽车及相关产业转型升级的新引擎、助力经济可持续增长的新动能和深化供给侧结构性改革的生力军，逐步实现汽车强国梦。

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