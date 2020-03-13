国家重点区域投资力度再升级

《经济参考报》记者获悉，近日，作为我国经济布局增长极的京津冀区域、粤港澳大湾区、长三角区域等国家重点区域，为实现全年经济社会发展目标任务开了好头，不断加大政策调节力度，率先组织谋划了一批重量级未来产业，密集扩容投融资项目库，加速储备新一批重大投资项目。业内人士表示，重大项目建设是激发有效投资、带动有效需求的重要途径，数万亿投资将成为稳增长的重要力量。

自2月以来，中央多次部署推动重大项目、重大工程尽快复工复产。2月23日召开的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序，关系到为疫情防控提供有力物质保障，关系到民生保障和社会稳定，关系到实现全年经济社会发展目标任务，关系到全面建成小康社会和完成“十三五”规划，关系到我国对外开放和世界经济稳定。3月4日召开的中央政治局会议强调，要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。

被突发疫情打乱的生产生活节奏正逐步回归正轨，各个区域复工复产节奏明显加快。近日，广州市南沙区56个粤港澳大湾区建设项目集中开工签约，总投资约1611.62亿元。截至3月8日，广东984个在建省重点项目复工927个，复工率94.2%。在此之前，总投资约780亿元的11个推动京津冀协同发展的重大基础设施项目集中复工。浙江方面，3月3日，总投资额高达8864亿元的537个项目集中开工，项目单体平均总投资16.5亿元。3月8日，南京江北新区、栖霞区、浦口区、六合区122个重大项目集中复工，总投资额达1731.35亿元。

上海市相关负责人表示，目前在落实疫情防控措施的前提下，加快项目落地建设，提高审批和服务效率，推动能开工项目尽快开工、已开工项目尽快建成。

“破堵点、打基础、惠民生，狠抓重大项目，投资以稳应变，扩大有效投资，减少疫情对经济的影响。”江苏省发改委副主任王显东表示，稳投资是目前工作任务的重点。

除了开足马力复工复产外，稳投资已成为各地区政策的重中之重。作为我国经济最为活跃的地区，京津冀区域、粤港澳大湾区、长三角区域等正凝集更多经济发展动能。

日前，广东省发改委透露，广东省2020年重点建设项目计划共安排省重点项目1230个，总投资5.9万亿元，年度计划投资7000亿元。浙江省发改委有关人士透露，浙江未来将重点推进200多个重大项目建设，总投资超2万亿元，2020年计划投资约3000亿元。江苏省2020年省重大项目编制和推进情况显示，江苏省投资计划安排省重大项目240个，包括实施项目220个、储备项目20个，年度计划投资5410亿元。河北省日前公布的2020年河北省重点项目计划共安排项目536项，总投资18833亿元，年度计划投资2402亿元。

上海市人民政府参事、中欧国际工商学院教授盛松成坦言，投资在今年我国经济增长中将扮演更重要的角色。

宝新金融首席经济学家郑磊表示，消费是当前中国经济增长的主要引擎，固定资产投资则是全国经济基本面的稳定器，目前中国的产业结构和宏观经济仍依赖投资的带动，基建和房地产都具有较长的产业链，通过重点基建项目投资为经济提供动力，仍然是一个必然的选项。

“但我们需要的不是‘四万亿’重来，而是‘新基建’。”恒大集团首席经济学家任泽平表示，启动新一轮基建，关键在“新”，要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设，而不是简单地重走老路。

任泽平说，应在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上，大力发展5G、特高压、人工智能、工业互联网、智慧城市、城际高速铁路和城际轨道交通、大数据中心、新能源汽车充电桩、教育、医疗等新型基建，以改革创新稳增长，发展创新型产业，培育新的经济增长点。

事实上，在新一轮投资中，5G智能装备、能源科技国际研创、人工智能等“新基建”领域项目已成为引领新一轮投资的亮点。

北京市公布了2020年重点工程计划，涉及300个项目，基础设施、民生改善与高精尖产业领域各有100个，计划完成投资约2523亿元、建安投资约1253亿元。2020年上海市重大建设项目清单将安排正式项目152项，其中预备项目60项，特斯拉超级工厂二期、民用飞机航电系统集成平台、商汤科技人工智能算力平台和芯片开发项目、迪士尼乐园扩建在列。广东方面也指出，在去年底开通3.7万座5G基站的基础上，力争今年建设6万座5G基站，广东省5G用户数达2000万人，100M光纤用户占比提升到90%以上。（记者梁倩）

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