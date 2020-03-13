人民网>>财经

19省份重点外贸企业复工率近100%

2020年03月13日08:39  来源：经济日报
 

　　记者从商务部12日举行的网上例行新闻发布会获悉：随着密集出台的各项稳外贸政策效果逐步显现，各地外贸企业复工复产呈现加快态势。山东、安徽、辽宁等8省份外贸企业复工率超过80%，“浙江、江苏、上海等19省份重点外贸企业复工率达到或接近100%。”商务部外贸司司长李兴乾说。

　　李兴乾说，受疫情叠加春节因素影响，前2个月我国进出口特别是出口出现一定幅度下降。尽管整体运行承压，但我国外贸潜力大、竞争力强，企业的创新意识和开拓市场能力都很强。

　　李兴乾分析，短期看，疫情对全球经济和产业链的影响不可避免，全球经贸增长面临一定压力，中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响。“但中国外贸产业链结构完备、竞争力较强，与全球供应链的合作紧密稳固。”李兴乾说，商务部将密切关注疫情发展和企业复工复产情况，支持企业抓紧复产达产。同时，加强全球范围抗疫合作，努力将疫情对中国外贸和世界贸易发展的影响降到最低。

　　在回答经济日报记者关于自贸试验区复工复产问题时，商务部自贸区港司副司长袁园表示，各自贸试验区多措并举，精准施策为企业提供服务指导。一方面，积极主动作为，解决“防护难”。同时运用信息化手段，解决“办事难”。此外，采用“云、网”模式，解决“招商难”。上海自贸试验区2月底组织外资重点项目“云签约”，涉及21个项目，总投资额超过17亿美元。江苏自贸试验区南京片区通过云端智慧等招商平台，2月中旬以来举行两次线上签约，涉及10个项目，总投资额达168亿元。广东自贸试验区南沙片区在3月上旬举行“线上+线下”集中动工签约,涉及59个项目，总投资额达1600亿元。（记者冯其予）

　　袁园表示，根据各地区有关调查，截至3月12日中午，除湖北外，17个自贸试验区规模以上企业复工率约90%，55个片区中，20多个片区规模以上企业复工率达到或接近100%。

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved