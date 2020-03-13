19省份重点外贸企业复工率近100%

记者从商务部12日举行的网上例行新闻发布会获悉：随着密集出台的各项稳外贸政策效果逐步显现，各地外贸企业复工复产呈现加快态势。山东、安徽、辽宁等8省份外贸企业复工率超过80%，“浙江、江苏、上海等19省份重点外贸企业复工率达到或接近100%。”商务部外贸司司长李兴乾说。

李兴乾说，受疫情叠加春节因素影响，前2个月我国进出口特别是出口出现一定幅度下降。尽管整体运行承压，但我国外贸潜力大、竞争力强，企业的创新意识和开拓市场能力都很强。

李兴乾分析，短期看，疫情对全球经济和产业链的影响不可避免，全球经贸增长面临一定压力，中国外贸企业的复工复产和新订单的获取也将受到一定影响。“但中国外贸产业链结构完备、竞争力较强，与全球供应链的合作紧密稳固。”李兴乾说，商务部将密切关注疫情发展和企业复工复产情况，支持企业抓紧复产达产。同时，加强全球范围抗疫合作，努力将疫情对中国外贸和世界贸易发展的影响降到最低。

在回答经济日报记者关于自贸试验区复工复产问题时，商务部自贸区港司副司长袁园表示，各自贸试验区多措并举，精准施策为企业提供服务指导。一方面，积极主动作为，解决“防护难”。同时运用信息化手段，解决“办事难”。此外，采用“云、网”模式，解决“招商难”。上海自贸试验区2月底组织外资重点项目“云签约”，涉及21个项目，总投资额超过17亿美元。江苏自贸试验区南京片区通过云端智慧等招商平台，2月中旬以来举行两次线上签约，涉及10个项目，总投资额达168亿元。广东自贸试验区南沙片区在3月上旬举行“线上+线下”集中动工签约,涉及59个项目，总投资额达1600亿元。（记者冯其予）

袁园表示，根据各地区有关调查，截至3月12日中午，除湖北外，17个自贸试验区规模以上企业复工率约90%，55个片区中，20多个片区规模以上企业复工率达到或接近100%。

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