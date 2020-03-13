工信部：预计湖北省内磷肥年产能达1千万吨以上

工业和信息化部副部长辛国斌 （中国网 董宁摄）

人民网北京3月13日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就支持产业链协同有序复工复产有关情况举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示，眼下正是春耕备肥的关键时期，磷肥保供对春耕生产十分重要。

辛国斌介绍到，为了保证春耕生产，工信部主要做了以下三方面工作：

第一，加快推动湖北地区磷肥企业的复工复产。湖北是我们国家重要的磷肥生产基地，磷酸一铵、磷酸二铵的产量占到了全国的1/3，特别是像宜昌这些地方是湖北磷肥生产相对集中的地区，所以工信部很重视湖北省磷肥企业的复工复产。早在2月23日，我部苗圩部长就亲自视频连线宜昌市，了解磷肥企业的复工复产情况，研究解决存在的运输、资金等方面的困难和问题，也跟省政府、省联防联控机制进行沟通和衔接，推动湖北省磷肥企业的复工复产。截止到3月10日，湖北省调度的24家磷铵生产企业当中，复产的企业已经达到了19家，磷铵产能已经占到了80%以上，预计近期还有企业会陆续复工复产。由于湖北省企业的复工复产，预计省内年产能可能会达到1千万吨以上。

第二，打通产业链上下游，提高供给的总量。加强了云贵川重点磷铵企业和全国主要复混肥企业的原辅料供应情况和生产情况的跟踪调度。比如在原辅料供应方面，对于部分企业提出的原料供应问题，我们帮助联系相关生产企业，为企业提供一些备选方案。这家供不上了，能不能考虑从另一家提供给他，相互做好对接和衔接。在运输保障方面，我们推动协调解决铁路运输的问题，比如有一些企业生产出磷肥但是运不出去，我们就及时找到铁路总公司，帮助协调解决车皮问题。在资金保障方面，我们也推动协调人民银行帮助解决重点磷肥生产企业的流动资金短缺问题，在这方面，金融机构也非常给力。

第三，通过加强产需对接来填补地区的供应缺口。工信部会同农业农村部联合发函，请各省农业和工信部门对接本区域化肥的生产情况，对于供应存在缺口的，我们帮助跨区域对接。截止到3月11日，12个省份提出调剂需求。我们在兼顾供需双方区域分布、生产企业新接单能力的基础上，向需求方推荐了部分生产企业，方便他们择优选择，有效缓解了一些省份磷肥的缺口。后续我们还将进一步跟踪全国春耕备肥的情况，在做好生产总量保障的同时，还要做好区域间的协调调配。

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