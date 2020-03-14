协同复工 全力打通堵点(锐财经·一手抓防疫  一手促发展（25）)

近日，位于北京市顺义区的菜鸟物流仓库在做好疫情防控的同时，稳步有序复工复产。该物流仓库目前每天处理订单近5万件，生产运营基本恢复到日常水平。图为3月12日，在顺义区菜鸟物流仓库，几名员工在分拣打包的商品。

新华社记者 鞠焕宗摄

人员物流不畅、中小企业现金流短缺、防疫物资不足、上下游企业复工复产不同步……当前，企业复工复产仍面临不少问题。对此，相关部门明确，将建立工作专班协调解决跨部门、跨地区的问题，加大流动资金贷款支持，降低上下游中小企业现金流压力和融资成本，有序推动产业链全面复工复产。

五大难题需解决

3月13日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，全国除湖北外的规模以上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%；中小企业开工率已达到60%左右。

辛国斌指出，复工复产呈现出有序推进、积极向好的态势，但仍然面临一系列困难和问题。

人员流动存在“痛点”。企业反映用工短缺依然存在，一些关键岗位员工受困于疫情严重地区，出不来。

物流运输存在“堵点”。“最后一公里”问题没有完全解决，疫情严重地区物流运输仍受到一定限制，导致一些重要产业链企业复工困难。

中小企业现金流存在“断点”。出台的各项扶持政策缓解了中小企业的资金压力，但有企业反映，这些政策看得见摸不着，还存在一定的“断点”。

原材料供应存在“卡点”。部分重要原料企业没有复工复产，一些企业出现了原材料短缺的情况。

防疫物资供给存在“难点”。面对复工复产的巨量需求，防疫物资供给，如口罩、消杀用品等，依然存在着不小的缺口。

信贷支持再加大

“当前，各个行业、企业复工复产进度不一样。要推动产业链协同复工复产，需要稳定的资金流。”中国银行保险监督管理委员会首席检查官杨丽平说。

杨丽平介绍，今年前两个月，金融机构人民币贷款新增4.2万亿元。目前，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过了1.4万亿元。疫情后企业贷款的综合利率水平有所下降，企业新增贷款和已有贷款的实际综合利率在5%以内的企业占51%，融资成本进一步下降。

针对产业链上下游中小企业现金流压力，银保监会明确，将引导银行业金融机构主动对接产业链的核心企业，加大流动性资金贷款支持，给予合理的信用额度。支持核心企业通过信贷、债券等方式融资后，以预付款的形式向上下游企业支付现金，降低上下游中小企业现金流的压力和融资成本。

“同时，引导银行业金融机构持续跟进企业产业链上下游复工复产需求，支持企业以应收账款、仓单和存货质押等方式进行融资。同时，推动适当降低银行对信用良好企业的承兑汇票保证金的比例。”杨丽平说，这些也是增加企业手中的现金，增强企业的流动性。

杨丽平指出，鼓励有条件的银行业金融机构开发供应链业务系统，通过与核心企业、政府部门相关的系统进行对接，采用线上线下相结合的方式，为链条上的客户提供更加方便快捷的供应链融资服务。鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的民营银行的业务合作，为小微企业精准滴灌，提高复工复产小微企业的贷款可获得性。“政策性银行将增加3500亿元专项信贷额度，以优惠利率向民营、中小微企业发放。各银行金融机构对个体工商户的贷款要在去年的基础上力争再增加5000亿元以上。”杨丽平说。

扶持政策要落实

包括资金流问题在内，一系列难题需要多个部门协调解决。对此，辛国斌指出，下一步，将组建由工信部牵头、相关部门参加的产业链协同复工复产工作专班，协调解决跨部门、跨地区的问题。同时，要充分发挥龙头企业的牵引作用，持续梳理重点领域龙头企业及其核心配套企业名单，将企业反映的重点问题纳入工作专班来推动解决，带动上下游企业抱团复工复产，进一步修复产业生态，维护国际国内供应链稳定。

“量大面广的中小企业是产业链体系中的重要组成部分，对产业链顺畅运转不可或缺。”辛国斌说，工信部将充分发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室的协调机制作用，落地落实扶持中小企业的金融、财税等政策，继续清理政府部门和国有大型企业拖欠民营企业、中小企业账款，防止因疫情产生新的拖欠。同时还要进一步研究出台相关政策，解决一些合理但不合时的收费，进一步降低中小企业的经营成本。

辛国斌介绍，将切实增强产业链协同复工复产的动能，会同有关部门积极推动扩大内需，培育新型消费，稳定汽车等大众消费。促进5G技术场景应用，发展远程医疗、在线教育、在线办公等新业态新模式。同时，要进一步加大力度推动工业通信业重大项目加快开工建设，加快5G网络、物联网、大数据、人工智能、智慧城市等新型基础设施建设，推动在建项目尽快投产达产。“我们也将继续跟踪一些重大工程、重大项目，特别是一些重大外资项目的落地实施，进一步带动原材料产业等消费需求。”辛国斌说。

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