在京银行及保险机构复工率达90%

新华社北京3月13日电 （记者王晓洁、郭宇靖）记者从北京银保监局获悉，截至3月11日，在京银行及保险机构已有5389家网点恢复办公或营业，整体复工率90.1%，人员现场办公率22.7%。
其中，银行业机构累计复工4093家网点，复工率94%，人员现场办公率45%；保险业机构累计复工1296家网点，复工率79.8%，人员现场办公率7.8%，大量保险销售从业人员采用远程办公、远程展业等形式复工复产。
为应对当前北京境外疫情输入风险，北京银保监局于3月9日印发通知，重点向辖内银行业保险业机构明确五方面要求，包括有效落实主体责任、加强人员入境管理、做好防疫宣传引导、严格员工出境管理、强化应急管理等。
疫情期间，在监管部门引导下，北京金融机构全力支持疫情防控工作。截至3月8日，在京银行机构对疫情防控直接相关行业企业存量贷款业务叙作53.1亿元、新增融资377.2亿元；对超市、物流等相关支持领域企业存量贷款业务叙作95.8亿元、新增融资489.1亿元；为疫情防控一线人员提供金融服务26590人次。
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