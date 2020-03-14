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抢注“雷神山”“钟南山”？广州9家商标代理机构被查

2020年03月14日13:20  来源：中国新闻网
 
原标题：抢注“雷神山”“钟南山”？广州9家商标代理机构被查

抢注“雷神山”“钟南山”？广州9家商标代理机构被查

　　广州市场监管部门依法对涉案的代理机构进行现场核查。　钟欣　摄

　　中新网广州3月14日电 (记者 许青青)广州市市场监督管理局14日通报，因受理“火神山”“钟南山”等“非正常申请”商标注册申请，广州9家专利商标代理机构因涉嫌违反《商标法》等法律法规被立案调查。

　　据广州市市场监管局知识产权保护处负责人介绍，“非正常申请”现象是专利、商标代理行业整治的“顽疾”，疫情期间个别不良企业申请“火神山”“雷神山”等商标，既损害社会公众利益，更容易造成重大的不良社会影响。

　　经核查，墨唐商标事务所(广州)有限公司、广州朋有商标代理有限公司等9家专利商标代理机构接受申请人委托，受理社会公众高度关注的“火神山”“雷神山”“钟南山”等36件“非正常申请”商标注册申请，广州市市场监管部门第一时间紧急约谈这些商标代理机构，责令其立即整改并告知申请人主动撤回相关商标申请。

　　截至发稿时，上述9家专利商标代理机构因涉嫌违反《商标法》等法律法规，均被立案调查。(完)

(责编：冯粒、曹昆)
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