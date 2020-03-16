抗击疫情信贷支持超一点四万亿元（国务院联防联控机制发布会）

●截至3月13日，央行发放抗疫专项再贷款1840亿元
●9家全国性银行和10个省份的地方法人银行向4708家重点企业发放优惠贷款1821亿元
●目前，银行发放优惠贷款进度保持在每天100亿元以上
本报北京3月15日电 （记者邱超奕）15日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产的情况。
截至3月14日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例10734例，其中重症病例3226例；累计治愈出院病例66911例，累计死亡病例3199例，累计报告确诊病例80844例，现有疑似病例113例。除湖北外，其他省份新增确诊病例16例，均为境外输入病例。湖北除武汉以外地市已连续10日无新增本土确诊病例报告，湖北以外省份新增本土确诊病例数自2月27日以来均在个位数，已连续3日为零报告。
中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，人民银行1月31日设立了3000亿元抗疫专项再贷款。截至3月13日，已经发放专项再贷款1840亿元，9家全国性银行和10个省份的地方法人银行向4708家重点企业发放优惠贷款1821亿元，优惠贷款的加权平均利率为2.56%，财政贴息50%后，实际融资成本约为1.28%。目前银行发放优惠贷款的进度保持在每天100亿元以上。
“专项再贷款政策效果显著，医用物品紧张局面明显缓解，生活物资供应充足。”孙国峰说，据不完全统计，1月25日至3月10日，名单内的重点企业生产口罩16亿只、防护服8779万件、护目镜421万个、病毒检测试剂1029万人份、负压救护车4143辆、蔬菜249万吨、粮食374万吨、肉类156万吨。
为进一步支持复工复产，人民银行2月26日新增再贷款、再贴现额度5000亿元，下调支农支小再贷款利率0.25个百分点。孙国峰解释，这项政策为更多受疫情影响的企业提供了低成本、普惠性的资金支持。
银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐透露，金融管理部门出台了很多支持疫情防控和复工复产、春耕备耕的政策，以及小微企业临时性延迟还本付息政策，现在银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持超过1.4万亿元，1—2月信贷同比多增加约1300亿元。
中国农业发展银行副行长林立介绍，截至3月14日，农发行共支持1649家防疫企业，发放应急贷款535亿元；支持2650家企业复工复产，发放贷款1370亿元，中小微企业占比达到78%。
为做到防疫脱贫两不误，截至3月14日，农发行已投放扶贫贷款745亿元，重点支持扶贫龙头企业复工复产和扶贫重点项目开工建设。对受疫情影响较大的贫困地区以及52个未摘帽贫困县，在原有扶持政策基础上，再明确10条特殊支持政策，主要包括放宽准入条件、调整担保要求、简化办贷流程、加大资源配置倾斜、展期续贷支持扶贫项目正常实施、全部减免五大类46项服务收费等方面内容，帮助扶贫企业渡过难关。
农业银行副行长湛东升表示，对受疫情影响暂时无法还本付息的小微企业实行“五不”政策，即不算逾期、不收罚息、不调风险分类、不降客户分类等级、不计入征信不良。
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