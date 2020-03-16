全国工商联发起“无接触贷款助微计划”

本报电 全国工商联近日会同多家行业协会，与网商银行等共同发起“无接触贷款助微计划”，将联合全国数百家金融机构、品牌企业等，在半年内全力支持约1000万家小微企业、个体经营者及农户有序复工复产。

据介绍，该计划包括为线上小微商家提前支付货款、为餐饮业提供专项资金支持等十项举措。

（欧阳洁）

工行高效服务疫情防控重点企业

本报电 中国工商银行建立助企机制，实行“每户到专人、户户必落实”专属服务，加强对疫情防控重点企业的金融服务。工行助企客户经理团队根据企业生产经营需求，为企业提供账户开立、资金汇划、紧急取现、表内外融资、代发工资等综合化金融服务，并开辟信贷审批、债券融资、大额取现等绿色通道。截至3月3日，工行为1400多家疫情防控重点企业配备助企客户经理，发放专项优惠贷款超130亿元，同时为多家制药公司、航空公司、商贸公司承销发行超100亿元的疫情防控债券。

（徐 伟）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)