全国工商联发起“无接触贷款助微计划”
本报电 全国工商联近日会同多家行业协会，与网商银行等共同发起“无接触贷款助微计划”，将联合全国数百家金融机构、品牌企业等，在半年内全力支持约1000万家小微企业、个体经营者及农户有序复工复产。
据介绍，该计划包括为线上小微商家提前支付货款、为餐饮业提供专项资金支持等十项举措。
（欧阳洁）
工行高效服务疫情防控重点企业
本报电 中国工商银行建立助企机制，实行“每户到专人、户户必落实”专属服务，加强对疫情防控重点企业的金融服务。工行助企客户经理团队根据企业生产经营需求，为企业提供账户开立、资金汇划、紧急取现、表内外融资、代发工资等综合化金融服务，并开辟信贷审批、债券融资、大额取现等绿色通道。截至3月3日，工行为1400多家疫情防控重点企业配备助企客户经理，发放专项优惠贷款超130亿元，同时为多家制药公司、航空公司、商贸公司承销发行超100亿元的疫情防控债券。
（徐 伟）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】