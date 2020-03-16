青海首个综合保税区开工建设

新华社西宁3月15日电 （记者王浡）15日上午，西宁综合保税区开工仪式在西宁市大通回族土族自治县黄家寨镇举行，标志着总投资10.8亿元的青海首个综合保税区——西宁综合保税区项目正式开工建设。

据了解，西宁综合保税区由国务院于2019年12月20日批准设立，位于西宁市北川工业园区内，规划占地面积约0.92平方公里，以保税加工和保税物流功能为主，拓展研发设计、检测维修、保税贸易展示等功能，总建筑面积约5.8万平方米，主要建设查验中心、综合服务大厅、综合办公楼、进出口交易中心、熏蒸场地及市政道路、给排水、电力通信等设施，计划总投资10.8亿元，项目将于今年12月封关运营验收。

西宁综合保税区将结合本地特色优势产业以及承接转移产业，重点发展新材料、藏毯绒纺、高原动植物精深加工、现代物流、新型服务业等五大产业，现已初步确定智能电器设备制造、半导体碳化硅材料、精密铜杆加工、牦牛骨分子肽提取、保健品出口加工、电子商务等13个项目入区，项目建成后，预计将新增就业人数约3000人。

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