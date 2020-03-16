产得出 运得快 供得稳（快评）

惊蛰过后，田间地头更加忙。采收果蔬，栽菜移苗，农户们迎着春光辛勤劳作。这一头，“菜园子”防疫不松劲，春耕不误时；那一头，“菜篮子”供给有保障，价稳质量高。疫情期间，为了确保蔬菜、肉蛋奶等居民生活必需品供应，各地各部门打出了“组合拳”。

生产上，加大要素保障，确保春耕备耕的农资需求；供应上，协同调配资源，对接产销地区需求，优先保障重点地区供应；运输上，畅通物流通道，为主要农副产品开通绿色通道，推动冷链物流建设；监管上，保质量稳价格，加强蔬菜、食品的质量监管和价格监测，及时采取有针对性的措施。

小小“菜篮子”，民生大工程。稳产保供，各地联动、部门联合、政企联手，多管齐下，农副产品产得出、运得快、供得稳。

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《 人民日报 》（ 2020年03月16日 10 版）

(责编：杨曦、庄红韬)