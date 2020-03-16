做好三个督查 推进复工复产

本报郑州3月15日电 （任胜利、刘边江）“现在复工人数有多少？职能部门提供的服务怎么样？还有哪些困难？”河南偃师市纪委书记、监委主任刘边江一边检查企业疫情防控举措，一边关切地问道。偃师市建龙化工厂负责人回答：“工人到岗人数达到80%，各项复工手续都已备齐。”

2月13日以来，偃师市纪委监委联合驻市政府纪检组、市工信局，分6个组到企业对疫情防控、复工复产情况进行督查。为了确保企业顺利复工复产，偃师市纪委监委强化执纪问责，重点做好三方面督查：督查各部门是否实行“容缺”办理和预约办理，为企业提供优质服务；督查复工企业是否做好疫情防控；督查相关部门是否存在不作为、慢作为、阻挠企业正常复工复产的行为。对于督查中发现的不作为或慢作为、落实属地防控责任不力等问题，偃师市纪委监委精准运用监督执纪“四种形态”，及时查处追责，保障全市企业复工复产工作稳妥推进。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 11 版）

(责编：杨曦、庄红韬)