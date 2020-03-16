做好三个督查 推进复工复产

本报郑州3月15日电 （任胜利、刘边江）“现在复工人数有多少？职能部门提供的服务怎么样？还有哪些困难？”河南偃师市纪委书记、监委主任刘边江一边检查企业疫情防控举措，一边关切地问道。偃师市建龙化工厂负责人回答：“工人到岗人数达到80%，各项复工手续都已备齐。”
2月13日以来，偃师市纪委监委联合驻市政府纪检组、市工信局，分6个组到企业对疫情防控、复工复产情况进行督查。为了确保企业顺利复工复产，偃师市纪委监委强化执纪问责，重点做好三方面督查：督查各部门是否实行“容缺”办理和预约办理，为企业提供优质服务；督查复工企业是否做好疫情防控；督查相关部门是否存在不作为、慢作为、阻挠企业正常复工复产的行为。对于督查中发现的不作为或慢作为、落实属地防控责任不力等问题，偃师市纪委监委精准运用监督执纪“四种形态”，及时查处追责，保障全市企业复工复产工作稳妥推进。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】