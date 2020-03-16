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毛盛勇：五方面表明疫情对中国经济影响短期总体可控

2020年03月16日11:12  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月16日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会介绍2020年1-2月份国民经济运行情况。国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，新冠肺炎疫情对当前经济运行造成了比较大的冲击，但疫情对当前中国经济的影响是短期的、外在的，它不会改变中国经济长期向好的基本面，也不会改变中国经济内在向上的发展势头。

毛盛勇表示，从以下五个方面来看，疫情对中国经济的影响短期来看总体是可控的，中国1-2月份国民经济经受住了新冠肺炎疫情冲击。

第一，生产需求体量可观，超大规模经济的优势没有改变。2019年，中国的经济总量接近100万亿人民币，人均GDP超过1万美元，主要工业品的产品产量连续多年保持世界第一，这为我们应对突发事件提供了坚强的物质保障。今年1-2月份，尽管疫情冲击比较严重，但是主要的生产指标规模和体量还是非常可观。1-2月份，规模以上工业总产值仍然达到11.5万亿元，社会消费品零售总额超过5.2万亿元，完成固定资产投资超过3.3万亿元，规模体量还是相当可观的。

第二，基础工业和防疫物资保障有力，强大的经济发展韧性没有改变。疫情防控期间，关系国计民生的重要行业生产没有中断，保持正常的生产经营秩序。一些行业还保持着比较好的增长，1-2月份，从产品产量来看，乙烯产量增长5.6%，粗钢和生铁产量均增长3.1%，十种有色金属产量增长2.2%。疫情防控期间，社会对口罩、防护服、酒精等消毒用品的需求急剧攀升，经过有序的调控，这些产品产量得到扩张，相关产品产能在很短的时间内就得到了极大的提升，很好地满足了疫情防控的需要。比如口罩，从1-2月份规上工业的数据来看，今年新增加的产品口罩产量同比增长了2.9倍。从有关部门2月29日的数据来看，口罩日均产量已经达到了1.16亿只，说明我们强大的供给能力还是存在的，有力支撑了医疗物资的供应。

第三，生活必需品和公用事业品供应充足，供求关系总体平衡没有改变。疫情防控期间，14亿人的基本生活得到有效保障，消费品各方面总体还保持比较好的增长。比如，肉禽蛋类零售额增长了37.8%，蔬菜类零售额增长了27.1%；冻肉、方便面产量增长达到两位数。疫情防控期间，包括互联网在内的通信领域，包括水电气等公用事业运转正常，比较好地满足了居民的生活需求。疫情防控期间，总体物资的供应、基本生活品的保障比较有力，物价总体平稳，社会经济大局稳定，十分来之不易。

第四，互联网经济发展良好，新动能较快成长的态势没有改变。整个疫情期间，互联网的作用发挥得相当好，对疫情的防控、物资的调配、消费品的运送、在线教育和在线远程问诊以及文化娱乐消费等方面，起到了很好的保障作用。与互联网相关的行业增长不错，如果从市场销售来看，1-2月份，实物商品网上零售额同比增长3%，占社会消费品零售总额的比重达到了21.5%，比上年同期提高了5个百分点。一些技术含量比较高的产品还是在逆势增长，3D打印设备、智能手表等电子产品产量增长都在100%以上，还有单晶硅、多晶硅产量分别增长45%和35%左右。所以，尽管疫情对我们造成了短期的冲击，但是新兴动能加快成长的势头并没有改变。

第五，宏观调控对冲政策有力有为，完成全年目标的信心没有改变。近期，中央出台了一系列政策措施，支持疫情防控，支持推动复工复产，包括支持企业渡过难关、发展生产等等，政策效果在不断显现。

毛盛勇强调，下一步，疫情防控的任务仍然还是比较艰巨，特别是疫情在国外扩散的势头比较快。一方面，我们要继续巩固疫情防控的积极成果，同时还要加强疫情防控的国际合作。在这个基础上，还要有序推进全产业链的协同复工复产，加快正常生产生活秩序的恢复。另一方面，要进一步加大宏观政策的对冲力度，对冲疫情的影响和外部的风险挑战，促进经济平稳健康运行，要坚决打赢三大攻坚战，努力完成全年的发展目标任务。

(责编：杨曦、孙阳)
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