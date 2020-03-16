北京市场监管局出台19项措施支持企业复工复产

新华社北京3月16日电（记者阳娜）记者16日从北京市市场监督管理局获悉，为更好解决北京市企业复工复产中面临的实际问题，其出台包括推行网上办理、实行告知承诺、延长许可有效期等九个方面的19项具体措施支持复工复产。
据介绍，九大方面的具体措施包括推行网上办理，实现注册登记、行业许可等业务办理“无接触”“零见面”；实行告知承诺；建立应急绿色通道；延长许可有效期；加快标准转换应用；审慎异常名录管理；严查乱收费乱涨价；免除技术服务收费；强化帮扶指导工作等。
以建立应急绿色通道和延长许可有效期为例。为防控物资生产经营企业开辟绿色通道，整合营业执照发放、医疗器械生产经营备案许可等事项，实行“一站办理”“一天领取”。对于疫情期间食品生产许可证、食品经营许可证、工业产品生产许可证、特种设备相关许可、检验检测机构资质证书、计量标准考核证书、广告审查文件等到期的，有效期延长至疫情解除后1至6个月；因受疫情影响暂时无法重新健康检查的食品从业人员，其健康证明视为继续有效。
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